Przypomnijmy, że projekt zmian w Karcie nauczyciela zakłada, że zostanie uruchomiona rezerwa budżetowa na oświatę, która docelowo wynosi 3,7 mld zł – 700 mln zł z tej kwoty ma trafić na pomoc psychologiczno-pedagogiczną, a ok. 1,7 mld zł na tegoroczne podwyżki dla nauczycieli. Ten wzrost średniej płacy miałby obowiązywać od maja do końca grudnia 2022 r. Dopiero w kolejnych latach rząd do tej podwyżki miałby dostosować wzrost kwoty bazowej, która jest określana w ustawie budżetowej. Dzięki takiemu mechanizmowi nie byłaby konieczna nowelizacja budżetu, a jedynie wprowadzenie kilku przepisów w Karcie nauczyciela.