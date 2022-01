Podczas wcześniejszych fal pandemii jeśli dopuszczano, aby część uczniów pojawiała się w szkole, dotyczyło to etapu edukacji wczesnoszkolnej, gdzie zajęcia są z reguły z jednym nauczycielem. - Przez to, że uczniowie klasy IV muszą się uczyć stacjonarnie, niemal wszyscy nauczyciele przychodzą do szkoły. Na przykład jeśli o godz. 8 uczę klasę IV historii, a w kolejnych godzinach mam zajęcia ze starszymi klasami, to muszę być na miejscu i łączyć się z nimi zdalnie. Problem w tym, że komputery z klas trafiły do uczniów, którzy nie mają własnego sprzętu. Ja muszę pracować na prywatnym - mówi nauczycielka historii ze szkoły podstawowej w Małopolsce.