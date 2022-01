Jak mówią organizatorzy, za wyraźny trend spadkowy odpowiada niepewność. – Szczepienia i paszporty covidowe miały być przepustką do swobodnego przemieszczania się. Jednak kolejne kraje wymagają testów PCR, a te kosztują 200–300 zł. Co więcej, nie wystarczy test przy wjeździe, konieczny jest także w trakcie imprezy. Do tego po powrocie spoza strefy Schengen również trzeba go przeprowadzić. A przypomnijmy, że ferie to czas, kiedy gros dzieci wyjeżdża na naukę języka obcego poza UE – mówi Piotr Sućko, prezes biura podróży Funclub. Dodaje, że problematyczny jest też sam przejazd autokarem przez UE, zwłaszcza Czechy, gdzie wymagana jest trzecia dawka szczepienia. Podkreśla, że kupujący wyjazd nie mają ponadto pewności, czy przed wyjazdem nie zostaną wprowadzone kolejne obostrzenia.