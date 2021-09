Dyrektorzy szkół tłumaczą, że uzasadnieniem takiego kształtowania terminu końcowego umowy jest art. 10 ust. 7 Karty nauczyciela, który – stanowiąc podstawę do zatrudnienia na czas określony – wskazuje istnienie potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela. Nauczyciel, który przychodzi do pracy na okres roku szkolnego albo krótszy, gdy np. w jego trakcie musi zastąpić innego długotrwale nieobecnego pedagoga, potrzebny jest w rzeczywistości tylko w okresie, kiedy w szkole odbywają się zajęcia dydaktyczne, a więc nie w okresie letnich wakacji. Jakkolwiek trudno zaprzeczyć, że głównym celem przywołanego tu przepisu jest umożliwienie dyrektorowi skompletowania obsady kadrowej dla wszystkich przewidzianych planem nauczania zajęć, to jednak trzeba mieć na uwadze konsekwencje takiego zatrudnienia. Otóż, jeśli zatrudni się nauczyciela od pierwszego dnia roku szkolnego do ostatniego dnia prowadzenia zajęć, będzie on mógł skorzystać wyłącznie z urlopu w trakcie ferii zimowych, a więc w wymiarze dwóch tygodni, podczas gdy całkowity wymiar urlopu wypoczynkowego w ciągu roku szkolnego to ponad dwa i pół miesiąca. Oczywiście można argumentować, że brak możliwości skorzystania z urlopu z powodu rozwiązania stosunku pracy w związku z upływem terminu, na jaki zawarta jest umowa, zgodnie z art. 66 ust. 2 Karty nauczyciela, rekompensowany jest nauczycielowi ekwiwalentem, jednakże to nie to samo. I nie chodzi tu tylko o to, czy istotnie prawo do odpoczynku daje się przeliczać na pieniądze , lecz także o to, że przepis o ekwiwalencie ustala jego limit na poziomie 56 dni, a więc niższym niż rzeczywisty okres urlopu, z jakiego mógłby skorzystać nauczyciel, będąc zatrudnionym przez cały rok szkolny. Innym – niekoniecznie uchwytnym na tzw. pierwszy rzut oka – skutkiem zawarcia umowy na okres prowadzenia zajęć (np. do 24 czerwca) jest także pozbawienie nauczyciela prawa do trzynastki w sytuacji, gdy nauczyciel ten nie podejmie pracy w tej samej szkole w kolejnym roku szkolnym. Dodatkowe wynagrodzenie roczne przysługuje bowiem pod warunkiem przepracowania u danego pracodawcy co najmniej sześciu miesięcy w ciągu roku kalendarzowego. Ponadto krótszy okres zatrudnienia to krótszy staż zaliczany w kolejnym miejscu pracy, a w konsekwencji odsunięcie w czasie momentu naliczania wyższego dodatku stażowego czy nabycia prawa do nagrody jubileuszowej.