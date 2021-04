Projekt ustawy o Narodowym Programie Kopernikańskim przygotowało Ministerstwo Edukacji i Nauki. To element Nowego Ładu, który ma ogłosić rząd. Wczoraj o szczegółach projektu pierwsze doniosło Oko.press. DGP zapowiadał NPK w marcu.

– W 2023 r. przypada 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika, a w 2043 r. – 500. rocznica jego śmierci. Te 20 lat wyznacza perspektywę czasową dla wielkiego narodowego projektu, którego celem jest dołączenie polskiej nauki do czołowych centrów naukowych. Myślą przewodnią jest stworzenie sieci efektywnych instytucji naukowych – wynika z preambuły projektu ustawy.

Dokument jeszcze nie został przesłany do konsultacji, a już ma przeciwników. Zarzucają mu, że powstał za plecami naukowców. – Nie był z nami konsultowany – mówi DGP prof. Jerzy Duszyński, prezes Polskiej Akademii Nauk (PAN).

O pracach nad nim resort nie poinformował PAN ani Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komitetu Polityki Naukowej, Komisji Ewaluacji Nauki, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Prezes PAN wskazuje, że projekt został napisany przez grono zaufanych współpracowników ministra edukacji Przemysława Czarnka. Wywołuje on niepokój w środowisku, które obawia się, że jego efektem może być likwidacja Akademii albo odebranie jej części uprawnień.

– Wiele wskazuje na to, że pewne zamierzenia zawarte w projekcie mają być realizowane kosztem PAN – ostrzega prof. Jerzy Duszyński we wczorajszym liście skierowanym do członków Akademii.