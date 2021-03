W tym roku matura ma być łatwiejsza. Resort nauki zniósł m.in. obowiązek przystąpienia do egzaminu co najmniej z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Taką zmianę wprowadziła nowelizacja z 16 grudnia 2020 r. rozporządzenia ministra edukacji i nauki w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 2314). Tyle teoria. W praktyce jednak uczniowie , którym zależy na dostaniu się na wymarzone studia, i tak będą musieli zdawać dodatkowe przedmioty i dobrze się do nich przygotować.

Oznacza to, że tam, gdzie wymagane były egzaminy dodatkowe, nadal one pozostaną. Przykłady? Dostać się na Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego będzie miał szanse kandydat, który zda na poziomie rozszerzonym np. historię, matematykę, wiedzę o społeczeństwie lub geografię. Lista rankingowa będzie tworzona na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli maturzysta nie zdawał któregoś z wymaganych przedmiotów, otrzymuje za niego 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.

Publiczne szkoły wyższe nie narzekają na brak kandydatów i to też jest powód, dla którego nie obniżą wymagań. – Co roku w elektronicznym systemie rekrutacyjnym odnotowujemy ok. 12 tys. zgłoszeń kandydatów. Przyjmujemy 2,5 tys. z nich. Konkurencja jest ogromna, więc dostają się ci z najlepiej zdaną maturą – mówi Jolanta Nowacka, rzecznik prasowy rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Uczelnia nie planuje zmieniać zasad rekrutacji.