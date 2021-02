Paradoks polega bowiem na tym, że źródłem dotacji dla szkoły są środki pochodzące pierwotnie z budżetu państwa, ale już ich zwrot, gdy – zdaniem kontrolerów – placówka nieprawidłowo je wydatkowała, następuje wyłącznie do budżetu samorządu. Obecnie, gdy sprawdzanie wydatkowania dotacji leży w kompetencji gminy albo powiatu, zawsze są one zainteresowane, by kwestionować prawidłowość ich wydawania.

Należy zaznaczyć, że dotyczy to szkół wszystkich szczebli, od podstawowych do policealnych, gdyż wszystkie one otrzymują dotacje na podstawie subwencji wypłacanej z budżetu państwa . Inaczej jest z przedszkolami, ale o tym nieco dalej.

A na pewno bardzo dobrym pomysłem – od lat wysuwanym przez niepubliczną oświatę – jest oddzielenie funkcji organów dotującego od kontrolującego, np. przez przekazanie kompetencji do regionalnych izb obrachunkowych, jak to zasugerowano na wspomnianym na początku spotkaniu.

I wreszcie, są także kompetencje i konsekwencje na gruncie prawa karnego i karno-skarbowego, bo administracja skarbowa także ma prawo kontroli, stawiania zarzutów i kierowania spraw do sądów karnych w trybie postępowań karnych skarbowych, a prokuratura też zarzutów naruszania kodeksu karnego, za co grozi nie tylko kara finansowa, ale nawet więzienie.

Jak widać, wielość organów i nakładające się kompetencje powodują, że osoby prowadzące szkoły i przedszkola znajdują się, gdy użyć wojskowego sformułowania, w okrążeniu przez wielu wrogów, z których każdy ma własne działa i prowadzi własny ostrzał. To nie są rozwiązania ani korzystne, ani celowe. Warto, aby ten system, także w odniesieniu do przedszkoli dotowanych przez gminy, zmienić i uprościć, by organów kontrolnych było mniej, ale za to by były bardziej profesjonalne.