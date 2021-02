Co jest oceniane? Komitet Ewaluacji Nauki powołany po wprowadzeniu tzw. Konstytucji dla nauki w opinii powszechnej jawi się jako instytucja stojąca na straży jakości. Tymczasem proces ewaluacji jednostek naukowych nigdy i nigdzie nie służył ocenie jakości prowadzonych badań. Nadawanie kategorii naukowych jednostkom w skali od C do A+ nie jest również procesem oceny jakości prowadzonych tam badań. Jakkolwiek część badawczy chciałaby widzieć w systemie sposób na docenienie ich wkładu w rozwój nauki, to nie został on po to zaplanowany. Nauka zderza się z polityką naukową, a ta realizowana jest jak każda polityka sektorowa przez aparat administracyjny. Urzędnicy nawet gdy posługują się pięknymi nazwami, jak ewaluacja jednostek naukowych czy kategoria naukowa, mają przed sobą postawione jedno podstawowe zadanie – tak podzielić pieniądze, żeby nie złamać reżimu finansów publicznych. Oznacza to potrzebę odwołania się do możliwie silnie zobiektywizowanych współczynników. A co może być bardziej obiektywne niż lista czasopism punktowanych, która jest wpisana w akt prawa powszechnie obowiązującego?