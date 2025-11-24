W 2026 r. przy planowaniu nowego roku szkolnego zniesiony zostanie obowiązek opiniowania arkuszy organizacyjnych publicznych szkół i przedszkoli przez kuratora oświaty. Ten wymóg pozostanie tylko w przypadku szkół artystycznych. Do przekazania tych dokumentów do kuratorium oświaty będą zobowiązane organy prowadzące szkoły, w tym gminy i powiaty. Takie m.in. rozwiązania znalazły się w projekcie nowelizacji rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2736 ze zm.), który trafił do konsultacji.

– Rezygnację z konsultacji arkusza organizacyjnego z kuratorem oceniam jako zmianę pozytywną. Przypuszczam, że dla części dyrektorów, w tym tych rozpoczynających karierę w oświacie, może być to problem. Mogą pojawić się wątpliwości, czy wszyscy zatrudnieni nauczyciele mają na przykład odpowiednie kwalifikacje – mówi Jacek Rudnik, wieloletni dyrektor placówek oświatowych i członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty. – Zawsze jednak pozostaje możliwość konsultacji wybranych zagadnień z arkusza z wizytatorem – dodaje.

Dodatkowo w arkuszu organizacyjnym pojawi się określenie tygodniowego wymiaru godzin fakultatywnych zajęć edukacyjnych, o ile zostały określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, i wymiaru godzin zajęć prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Resort edukacji zastrzega, że organizowanie tych zajęć dla poszczególnych oddziałów klas będzie następowało sukcesywnie, począwszy od roku szkolnego 2026/2027.

Nowy rok szkolny według nowych zasad po wejściu w życie nowelizacji ustawy

Wejście w życie konsultowanego projektu jest uzależnione od podpisania przez prezydenta ustawy z 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1857 i 1912), która trafiła obecnie do Senatu. Jeśli zostanie zawetowana, to również nowelizacja rozporządzenia nie wejdzie w życie.

Nowela ustawy prawa oświatowego wprowadza zwiększoną o 20 proc. kwotę dotacji podręcznikowej, a także ma się przyczynić do większego wsparcia dla szkół mundurowych. Głównym jej przesłaniem jest wprowadzenie reformy nowej podstawy programowej, która zacznie obowiązywać etapami. Od 1 września 2026 r. obejmie ona przedszkola i klasy I i IV szkół podstawowych, a w kolejnym roku szkolnym – następne klasy podstawowe i ponadpodstawowe. ©℗