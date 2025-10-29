Może więc warto przypomnieć, skąd w ogóle ten pomysł. Maciek z Włocławka po prostu przyszedł na wiec wyborczy premiera Donalda Tuska i poprosił, aby ten zlikwidował prace domowe. Pamiętam, z jakim entuzjazmem zapowiadano, że od 1 kwietnia 2024 r. zostaną wprowadzone nowe przepisy – i tu należy być precyzyjnym – ograniczające prace domowe w szkołach podstawowych. A dokładnie w klasach I–III prace domowe są zakazane (z wyjątkiem ćwiczeń usprawniających motorykę małą), a w klasach IV–VIII są nieobowiązkowe i nie podlegają ocenie. Nikt tych zmian wcześniej rzetelnie nie konsultował z nauczycielami i dyrektorami szkół. Po prostu, nie czekając, aż zakończy się rok szkolny, zmieniono w jego trakcie zasady gry.

Barbara Nowacka tłumaczyła, że chodzi o to, aby ojciec czy matka nie pracowali z dziećmi do późna nad wykonaniem zadań domowych, makiet, prezentacji i plakatów. Z drugiej strony – dlaczego nie? Przecież tak buduje się również więzi rodzinne. Ponadto kierownictwo Ministerstwa Edukacji przekonywało, że dzięki temu rozwiązaniu uczniowie zyskają więcej czasu na rozwijanie własnych zainteresowań. Nie wzięło jednak pod uwagę, że te zainteresowania to najczęściej gry na tablecie i komputerze.