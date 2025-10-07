Temat dodatkowych wynagrodzeń za wycieczki szkolne już od dłuższego czasu elektryzuje nauczycieli. Resort edukacji nie ma niestety dobrych wiadomości dla pedagogów podróżujących z uczniami podczas wycieczek szkolnych. Nie są przewidziane dodatkowe pieniądze za udział w takich wydarzeniach.

MEN nie chce płacić nauczycielom za wycieczki szkolne

Jak poinformowała w rozmowie z Wirtualną Polską rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ewelina Gorczyca, od 1 września 2025 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące rozliczania czasu pracy nauczycieli podczas wyjazdów z uczniami. Zgodnie z nowymi zasadami pedagog, który uczestniczy w wycieczce szkolnej, zachowa prawo do wynagrodzenia za przydzielone, lecz niewykonane godziny ponadwymiarowe.

W praktyce oznacza to, że nauczyciel będzie miał płacone wynagrodzenie podczas wycieczek szkolnych w takich wysokości, w jakiej przypadałoby ono za lekcje przewidziane podczas dni na czas wycieczki szkolnej, informuje portal mamadu.pl. Jeżeli więc nauczyciel wyjeżdża z dziećmi np. od środy do piątku, to wynagrodzenie będzie wynosiło tyle samo, co czas spędzony w szkole. Nauczyciele nie otrzymają więc dodatkowych pieniędzy za ciągłą opiekę nad dziećmi od rana do wieczora podczas wycieczki.

Nie będzie dodatkowego wynagrodzenia za opiekę na wycieczkach szkolnych

W lutym bieżącego roku Sąd Najwyższy orzekł, że godziny nadliczbowe nauczycieli są rozumiane jako nadgodziny w rozumieniu Kodeksu pracy. MEN zauważa jednak, że nauczyciela zatrudnionego na etacie obowiązuje czterdziestogodzinny tydzień pracy. Często jednak nauczyciele spędzają w szkole mniej czasu, niż 40 godzin, więc czas spędzony na wycieczkach można wliczyć do pensum.

Problem polega jednak również na tym, że chociaż nauczyciele z reguły spędzają w szkołach mniej czasu, niż 40 godzin, to mają wiele zadań dodatkowych, które muszą wykonywać w domu. Mowa tutaj m.in. o sprawdzaniu zadań domowych uczniów oraz kontakcie z rodzicami swoich podopiecznych. Wszystko wskazuje jednak na to, że nauczyciele nie mają co liczyć w najbliższym czasie na zmiany w przepisach, które pozwoliłyby im na dodatkowe wynagrodzenie za czas spędzony z uczniami na wycieczkach szkolnych.