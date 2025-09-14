Opieka paliatywna to szczególny rodzaj wsparcia medycznego i psychologicznego, którego celem jest poprawa jakości życia osób z zaawansowanymi chorobami nieuleczalnymi – najczęściej nowotworowymi. Koncentruje się na łagodzeniu objawów, kontroli bólu oraz zapewnieniu pacjentowi i jego rodzinie jak największego komfortu.

Komu przysługuje opieka paliatywna?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, prawo do niej mają przede wszystkim pacjenci z zaawansowaną chorobą nowotworową, u których leczenie przyczynowe nie przynosi już oczekiwanych rezultatów.

Opieką paliatywną mogą być objęci m.in.:

pacjenci i pacjentki z nowotworami narządów wewnętrznych (np. rak płuca, rak wątroby, rak trzustki);

osoby z chorobami hematologicznymi w zaawansowanym stadium (np. chłoniaki, białaczki);

pacjenci z przerzutami nowotworowymi, które znacząco obciążają organizm i uniemożliwiają dalsze leczenie przyczynowe;

osoby z nowotworami mózgu powodującymi ciężkie zaburzenia neurologiczne i ograniczenia funkcjonalne;

chorzy cierpiący na nasilone objawy choroby, takie jak ból, duszność, nudności czy utrata apetytu.

Warto pamiętać, że opieka paliatywna obejmuje nie tylko aspekt medyczny. To także wsparcie emocjonalne, psychologiczne i duchowe dla pacjenta oraz jego rodziny.

Na jakich zasadach można otrzymać opiekę paliatywną?

Opieka paliatywna w Polsce jest finansowana ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) i dostępna bezpłatnie dla pacjentów spełniających kryteria medyczne. Aby z niej skorzystać, konieczne jest skierowanie od lekarza (np. rodzinnego, onkologa lub specjalisty prowadzącego leczenie).

Formy opieki paliatywnej:

opieka domowa – pacjent pozostaje w swoim domu, a specjalistyczny zespół (lekarz, pielęgniarka, psycholog) odwiedza go regularnie, monitorując stan zdrowia i dostosowując leczenie;

hospicja domowe – dla pacjentów, którzy chcą pozostać w domu, ale wymagają stałego nadzoru specjalistów;

hospicja stacjonarne – zapewniają całodobową opiekę medyczną, psychologiczną i duchową w wyspecjalizowanych placówkach;

poradnie medycyny paliatywnej – dla pacjentów w stabilnym stanie, którzy mogą samodzielnie zgłaszać się na wizyty kontrolne i konsultacje;

oddziały medycyny paliatywnej w szpitalach – dla osób, które wymagają leczenia w warunkach szpitalnych z powodu nasilonych objawów.

Opieka paliatywna. Dlaczego warto ją rozważyć?

Decyzja o wdrożeniu opieki paliatywnej nie oznacza rezygnacji z leczenia przyczynowego, lecz uzupełnia je w momencie, gdy objawy choroby znacząco wpływają na codzienne funkcjonowanie pacjenta. Dzięki holistycznemu podejściu możliwe jest nie tylko łagodzenie bólu i innych dolegliwości, ale także zapewnienie choremu oraz jego bliskim poczucia bezpieczeństwa, spokoju i godności w najtrudniejszych chwilach.