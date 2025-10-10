Z wiekiem zdrowie wymaga większej troski, dlatego ważne jest, aby osoby po 60. roku życia regularnie wykonywały badania kontrolne oraz korzystały z dostępnych świadczeń zdrowotnych. Wielu seniorów nie wie, że w ramach NFZ przysługuje im szeroki pakiet bezpłatnych badań, a także – wkrótce być może – darmowe turnusy w sanatoriach. Poniżej znajdziesz praktyczny poradnik, który w prosty i klarowny sposób wyjaśnia, jakie badania możesz wykonać oraz z jakich świadczeń skorzystać bezpłatnie.

Jakie badania przysługują seniorom w ramach NFZ?

Według portalu leczymytarczyce.pl, seniorzy po 60. roku życia mają prawo do wielu bezpłatnych badań diagnostycznych finansowanych przez NFZ. Oto przykłady:

Badania podstawowe (bezpłatne z ramienia POZ):

Morfologia krwi

Badanie moczu

Poziom glukozy i cholesterolu

Elektrolity, kreatynina, kwas moczowy

Badania specjalistyczne (ze skierowaniem):

RTG, USG, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny

EKG, Holter, próba wysiłkowa

Badania kardiologiczne

Programy profilaktyczne bez skierowania:

Badania w kierunku raka jelita grubego

Mammografia (piersi)

Badania prostaty

O tym, które z dostępnych badań są odpowiednie dla pacjenta decyduje lekarz rodzinny lub specjalista biorąc pod uwagę jego stan zdrowia i historię chorób. Jeśli czas oczekiwania w danej przychodni jest zbyt długi, pacjent ma prawo szukać innej placówki z krótszą kolejką – aktualne informacje można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia lub uzyskać, dzwoniąc na infolinię NFZ.

Program „Moje Zdrowie” – nowa profilaktyka zdrowotna również dla seniorów

1 maja 2025 roku ruszył nowy ogólnopolski program zdrowotny „Moje Zdrowie”, który zastąpił zakończony dzień wcześniej program „Profilaktyka 40 PLUS”. Nowy projekt, finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), to bezpłatny bilans zdrowia dostępny dla każdej osoby ubezpieczonej w NFZ, która ukończyła 20 lat – bez górnej granicy wieku. Z programu mogą z powodzeniem korzystać również seniorzy, którym szczególnie zaleca się regularne monitorowanie stanu zdrowia. Aby przystąpić do „Mojego Zdrowia”, należy wypełnić specjalną ankietę – online przez Internetowe Konto Pacjenta lub bezpośrednio w przychodni POZ, do której zapisany jest pacjent.

Po wypełnieniu ankiety pacjent otrzymuje skierowanie na badania diagnostyczne obejmujące m.in. morfologię krwi, lipidogram, poziom glukozy, TSH, badanie ogólne moczu oraz funkcję nerek. W zależności od wieku i wyników ankiety, możliwe jest poszerzenie diagnostyki o badania takie jak próby wątrobowe, test na obecność krwi utajonej w kale, PSA czy anty-HCV. Po wykonaniu badań uczestnik zapraszany jest na wizytę podsumowującą w swojej przychodni POZ, podczas której omawiane są wyniki oraz przekazywany jest Indywidualny Plan Zdrowotny z zaleceniami dotyczącymi odżywiania, aktywności fizycznej, szczepień i dalszej profilaktyki.

Program „Moje Zdrowie” to kolejny element budowania systematycznej profilaktyki zdrowotnej w Polsce. Jego głównym celem – jak podkreśla NFZ – jest wykrywanie chorób przewlekłych i nowotworowych na wczesnym etapie, również wśród osób starszych, które są bardziej narażone na ich występowanie. Regularne uczestnictwo w programie umożliwia nie tylko lepszą kontrolę stanu zdrowia, ale także zwiększa szanse na skuteczne leczenie i dłuższe życie w dobrej kondycji.

Darmowe leczenie sanatoryjne powyżej 75. roku życia — rząd pracuje nad kształtem projektu

Jak informuje dziennik „Fakt”, trwają prace nad projektem, który może znacząco ułatwić dostęp seniorów do leczenia uzdrowiskowego. Najważniejsza propozycja zakłada pełne pokrycie kosztów pobytu i wyżywienia w sanatorium dla osób powyżej 75. roku życia. Obecnie NFZ finansuje jedynie zabiegi, natomiast seniorzy muszą opłacać zakwaterowanie i wyżywienie (ok. 800–1000 zł). Dzięki nowym propozycjom ten koszt mógłby całkowicie zniknąć.

Dodatkowo rozważane są:

mniej intensywne turnusy (dla osób z ograniczoną wydolnością),

pobyty dla osób niesamodzielnych i z niepełnosprawnościami,

utworzenie dziennych domów opieki medycznej z zabiegami, posiłkiem i terapią.

Była już ministra ds. polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz popierała pomysł darmowych sanatoriów dla seniorów, zastrzegła jednak, że ostateczna decyzja należy do Ministerstwa Zdrowia. Zapytany przez redakcję DGP o sprawę resort zdrowia odpowiedział, że nie prowadzi obecnie prac nad wprowadzeniem darmowych sanatoriów dla osób powyżej 75. roku życia.