Ministerstwo Zdrowia ogłosiło nową listę leków, których nie można wywozić za granicę. W zestawieniu znalazło się aż 271 pozycji, w tym preparaty na cukrzycę, leki przeciwepileptyczne i specjalne produkty żywieniowe. Lista ma na celu zapobieganie niedoborom leków w polskich aptekach i będzie obowiązywać przez dwa miesiące od 21 stycznia.

Polski system ochrony zdrowia regularnie zmaga się z problemem niedoborów leków. W odpowiedzi na to wyzwanie Ministerstwo Zdrowia opracowuje specjalne listy antywywozowe, które ograniczają eksport produktów zagrożonych brakiem dostępności. Sprawdź, co oznacza najnowsze obwieszczenie i jakie leki znalazły się na liście.

Tych leków może zabraknąć. Co to jest lista antywywozowa?

Lista antywywozowa, której podstawą prawną jest ustawa Prawo farmaceutyczne, to dokument opracowywany przez Ministerstwo Zdrowia co dwa miesiące. Zawiera on wykaz produktów leczniczych, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, które są zagrożone brakiem dostępności w Polsce.

Proces tworzenia listy wygląda w ten sposób, że Główny Inspektorat Farmaceutyczny (GIF) gromadzi dane od wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych na temat leków, których brakuje w co najmniej 5 proc. aptek w jednym województwie. Informacje te trafiają do ministra zdrowia, który sporządza i publikuje listę. Po wpisaniu na listę, leki te nie mogą być wywożone z Polski bez zgody GIF. Przedsiębiorcy, którzy chcą wywieźć leki wpisane na listę antywywozową za granicę, muszą wcześniej zgłosić taki zamiar do GIF. W przypadku braku zgody, eksport takich produktów jest zakazany.

Dlaczego w polskich aptekach brakuje leków?

Problemy z dostępnością leków mogą wynikać z wielu różnych przyczyn, takich jak np. czasowe wstrzymanie produkcji przez producentów, np. z powodu kontroli jakości. Możliwe są też przerwy w dostawach spowodowane globalnymi problemami logistycznymi. Nie bez znaczenia bywa też nagły wzrost popytu na niektóre preparaty, np. w wyniku epidemii czy sezonowych chorób, a także zainteresowania wybranymi preparatami, jak np. lekiem na cukrzycę i odchudzanie Ozempic. Wprowadzenie listy antywywozowej to jedno z narzędzi, które pozwala skutecznie zarządzać zasobami leków w Polsce i minimalizować ryzyko ich niedoboru.

Jakie leki znalazły się na nowej liście?

Ministerstwo Zdrowia w nowym wykazie wskazało 271 produktów, których dostępność w polskich aptekach może być zagrożona. Wśród nich znalazły się leki stosowane w leczeniu chorób przewlekłych, opieki paliatywnej oraz terapii specjalistycznych. Poniżej przedstawiamy najpopularniejsze grupy preparatów objętych listą antywywozową.

1. Leki przeciwcukrzycowe

Wśród produktów zagrożonych brakiem dostępności znalazły się kluczowe preparaty dla pacjentów z cukrzycą:

Insuliny : Abasaglar, Lantus, Humalog, NovoRapid, Levemir, Tresiba.

: Abasaglar, Lantus, Humalog, NovoRapid, Levemir, Tresiba. Leki doustne: Jardiance, Invokana, Ozempic, Trulicity.

Te leki są niezbędne w leczeniu cukrzycy typu 1 i 2, a ich brak może skutkować poważnymi problemami zdrowotnymi dla pacjentów.

2. Leki stosowane w chorobach układu oddechowego

Lista zawiera także preparaty niezbędne dla osób z astmą czy przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP):

Inhalatory : Berodual, Atrovent, Spiriva, Budiair, Ventolin.

: Berodual, Atrovent, Spiriva, Budiair, Ventolin. Leki do nebulizacji: Pulmozyme, Formodual, DuoResp Spiromax.

Brak tych leków może znacząco pogorszyć jakość życia pacjentów oraz zwiększyć liczbę hospitalizacji.

3. Leki onkologiczne i immunologiczne

Preparaty stosowane w terapii nowotworów i chorób autoimmunologicznych również znalazły się na liście:

Leki przeciwnowotworowe: Sandostatin, Myocet, Methotrexat-Ebewe.

Sandostatin, Myocet, Methotrexat-Ebewe. Immunoglobuliny: Kiovig, Hizentra, Octagam, Privigen.

Te leki są nieodzowne w leczeniu pacjentów z ciężkimi schorzeniami i ich brak może wpłynąć na efektywność terapii.

4. Środki przeciwbólowe i paliatywne

Produkty stosowane w leczeniu bólu przewlekłego i opiece paliatywnej to kolejna istotna grupa:

Opioidy : Durogesic, MST Continus, OxyContin, Palexia.

: Durogesic, MST Continus, OxyContin, Palexia. Środki pomocnicze: Tramadol w połączeniu z paracetamolem (Poltram Combo).

Brak dostępności tych leków stanowi poważne wyzwanie dla pacjentów cierpiących na ból przewlekły.

5. Produkty mlekozastępcze i żywieniowe

Na liście znalazły się również preparaty żywieniowe dla dzieci i osób z nietolerancją pokarmową:

Neocate Junior (różne smaki), Nutramigen LGG Complete, Nutramigen PURAMINO.

Brak tych produktów może wpłynąć na stan zdrowia osób wymagających specjalistycznej diety.

6. Krople do oczu i inne leki okulistyczne

Wśród zagrożonych preparatów znalazły się także krople do oczu, niezbędne dla pacjentów z jaskrą i innymi chorobami okulistycznymi:

Briglau, Cosopt, Monoprost, Flixonase Nasule.

Zaktualizowana lista antywywozowa obejmuje szeroką gamę leków i wyrobów medycznych, które są niezbędne dla pacjentów z różnymi schorzeniami. Ministerstwo Zdrowia poprzez ograniczenie eksportu tych produktów stara się zapewnić ich dostępność w polskich aptekach. Pacjenci powinni być świadomi możliwych trudności i w razie potrzeby konsultować się z lekarzami w celu zaplanowania terapii.

Pełna lista leków zagrożonych brakiem dostępności znajduje się tutaj: