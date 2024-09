Ministerstwo Zdrowia ogłosiło, że od 1 października 2024 roku ważny lek na cukrzycę przestanie być refundowany. Decyzja ta wywołuje duże kontrowersje wśród pacjentów zmagających się z cukrzycą typu 2, którzy do tej pory mogli korzystać z refundacji tego popularnego leku. W artykule przedstawiamy szczegóły decyzji oraz możliwe konsekwencje dla pacjentów.

Od 1 października 2024 r. refundację traci ważny lek stosowany przez pacjentów z cukrzycą. Jest on również stosowany w ramach terapii otyłości. O jaki lek chodzi i co ta zmiana oznacza dla pacjentów?

Trulicity bez refundacji od 1 października 2024 r.

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Zdrowia, 30 września 2024 roku upływa termin obowiązywania decyzji o objęciu refundacją leku Trulicity. Decyzja ta dotyczy wszystkich wariantów leku, które obejmują:

Trulicity, Dulaglutidum, 0,75 mg, roztwór do wstrzykiwań;

Trulicity, Dulaglutidum, 1,5 mg, roztwór do wstrzykiwań;

Trulicity, Dulaglutidum, 3 mg, roztwór do wstrzykiwań;

Trulicity, Dulaglutidum, 4,5 mg, roztwór do wstrzykiwań.

Jaki jest powód cofnięcia finansowania? Otóż podmiot odpowiedzialny za lek, firma Eli Lilly Polska sp. z o.o., nie spełnił warunków określonych w art. 13 ust. 2 ustawy o refundacji leków, co uniemożliwiło przedłużenie refundacji.

Trulicity – co to za lek?

Trulicity to lek stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2. Jego substancją czynną jest dulaglutyd, który należy do grupy leków znanych jako analogi receptora GLP-1 (glukagonopodobny peptyd-1). Trulicity jest podawany w formie wstrzyknięć podskórnych raz w tygodniu, co ułatwia pacjentom regularne stosowanie terapii.

Jak działa Trulicity?

Dulaglutyd, substancja czynna Trulicity, działa na receptory GLP-1 w organizmie, co prowadzi do kilku korzystnych efektów:

Zwiększenie wydzielania insuliny : Trulicity pomaga w regulacji poziomu cukru we krwi poprzez zwiększenie wydzielania insuliny przez trzustkę w odpowiedzi na posiłki.

: Trulicity pomaga w regulacji poziomu cukru we krwi poprzez zwiększenie wydzielania insuliny przez trzustkę w odpowiedzi na posiłki. Zmniejszenie wydzielania glukagonu : Lek obniża poziom glukagonu, hormonu, który podnosi poziom cukru we krwi.

: Lek obniża poziom glukagonu, hormonu, który podnosi poziom cukru we krwi. Opóźnienie opróżniania żołądka : Trulicity spowalnia opróżnianie żołądka, co pomaga w utrzymaniu stabilnego poziomu glukozy po posiłkach.

: Trulicity spowalnia opróżnianie żołądka, co pomaga w utrzymaniu stabilnego poziomu glukozy po posiłkach. Zmniejszenie apetytu: Dzięki wpływowi na ośrodek głodu w mózgu, Trulicity może pomóc w redukcji masy ciała. Wskazania do stosowania

Trulicity jest przeznaczony dla dorosłych pacjentów z cukrzycą typu 2, którzy nie osiągają odpowiedniej kontroli glikemii za pomocą diety i ćwiczeń fizycznych oraz przynajmniej dwóch innych leków przeciwcukrzycowych, w tym insuliny. Lek jest szczególnie zalecany dla pacjentów z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym.

Leki na cukrzycę i otyłość. Problemy z dostępnością analogów GLP-1

Ministerstwo Zdrowia zwraca uwagę na trudności z dostępnością leków z grupy analogów GLP-1, które wynikają z olbrzymiego zapotrzebowania na te preparaty. W ciągu ostatnich trzech lat sprzedaż leku Ozempic, innego popularnego analogu GLP-1, wzrosła o 1 350 proc. Główne problemy to:

ograniczone możliwości produkcyjne producentów,

trudności w zaopatrywaniu się w leki przez pacjentów,

rosnące zapotrzebowanie na analogi GLP-1 w Polsce i Unii Europejskiej.

Te czynniki mogą utrudniać pacjentom dostęp do niezbędnych terapii przeciwcukrzycowych.

Alternatywne rozwiązania dla pacjentów z otyłością

Ministerstwo Zdrowia wskazuje, że w przypadku pacjentów z otyłością istnieją alternatywne rozwiązania terapeutyczne, które mogą być stosowane zamiast Trulicity. Wśród nich znajdują się:

Mounjaro (tirzepatyd), stosowany w leczeniu otyłości i nadwagi;

Saxenda (liraglutyd), wspomagający utratę masy ciała w połączeniu z dietą i ćwiczeniami fizycznymi.

Resort zdrowia podkreśla, że decyzja o wyborze odpowiedniej terapii powinna być podejmowana przez lekarza prowadzącego.

Koniec refundacji Trulicity od 1 października. Wpływ na pacjentów z cukrzycą

Decyzja o zakończeniu refundacji leku Trulicity od 1 października 2024 roku wynika z niespełnienia warunków ustawowych przez producenta. Ministerstwo Zdrowia apeluje o rozważne dystrybuowanie analogów GLP-1 i rozważenie alternatywnych terapii dla pacjentów, aby zapewnić im ciągłość i skuteczność leczenia.

Dane przekazane przez Centrum e-Zdrowie pokazują, że w latach 2020-2024:

717 tys. pacjentów otrzymało receptę na analogi GLP-1;

aż 20 proc. pacjentów nie wykupiło zaordynowanych opakowań;

wydano 8,7 mln opakowań analogów GLP-1, z czego 73 proc. bez refundacji.

Te statystyki wskazują na konieczność przemyślanego podejścia do przepisywania leków, zwłaszcza w kontekście problemów z ich dostępnością.