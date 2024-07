Ministerstwo Zdrowia opublikowało listę 240 leków, wyrobów medycznych i środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Polski. Na liście znajdują się popularne leki m.in. na cukrzycę, schizofrenię, opioidy czy też preparaty stosowane w terapii nowotworów. Zobacz szczegółową listę leków, których może zabraknąć w aptekach.

Ministerstwo Zdrowia opublikowało najnowsze obwieszczenie w sprawie produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Polski. Nowy wykaz zacznie obowiązywać od 26 lipca 2026 roku.

Nowa lista antywywozowa Ministerstwa Zdrowia. Dlaczego brakuje leków?

Ministerstwo Zdrowia regularnie publikuje zaktualizowaną listę leków i produktów leczniczych, które są zagrożone brakiem dostępności w aptekach. Lista ta nazywana jest potocznie "antywywozową", gdyż preparatów umieszczonych w wykazie nie wolno wywozić za granicę Polski. Ilość leków jest bowiem na tyle nieduża, że ich dodatkowy wywóz mógłby spowodować problemy z wykupem przez pacjentów w aptekach.

Jaka jest przyczyna braku leków w aptekach? Może być to spowodowane decyzjami głównego inspektora farmaceutycznego o czasowym wstrzymaniu produkcji danego preparatu. Czasami też w hurtowaniach pojawiają się chwilowe niedobory, które muszą zostać uzupełnione.

Jak powstaje lista antywywozowa?

Na ministerialną listę trafiają leki, których brak zgłosiło przynajmniej 5 proc. aptek w którymś z województw. To efekt tzw. ustawy antywywozowej. Zobowiązuje ona wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych do składania raportów głównemu inspektorowi farmaceutycznemu z wykazem leków, których aktualnie brakuje. Następnie GIF przekazuje otrzymane informacje ministrowi zdrowia, który sporządza listę.

Lista antywywozowa na sierpień 2024 [WYKAZ]

W wykazie leków zagrożonych brakiem dostępności obowiązującym od 26 lipca 2024 roku znalazło się 240 pozycji.

Wśród leków na liście są preparaty stosowane m.in. w leczeniu:

cukrzycy,

schizofrenii

bólu przewlekłego (opioidy, fentanyl)

choroby Parkinsona

padaczki

nowotworów.

Wśród leków na liście znajdziemy preparaty w różnej postaci: roztwory, aerozole do nosa, zawiesiny, tabletki do ich przyrządzania, kapsułki, proszki i rozcieńczalniki do sporządzania zawiesin itp. Część leków i środków medycznych pojawia się na nowej liście już kolejny raz.

