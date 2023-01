O ewentualne zmiany i rozszerzenie programów pytała w interpelacji posłanka Monika Rosa (KO). Wiceminister zdrowia Piotr Bromber odpowiedział, że resort zlecił Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) przygotowanie analizy m.in. w zakresie przesunięcia górnej granicy wieku kwalifikującego do udziału w programach badań przesiewowych (raka szyjki macicy – do 64 lat, raka piersi – do 74 lat, raka jelita grubego – do 69 lat). – Obecnie w Ministerstwie Zdrowia trwa analiza tych materiałów, następnie zostaną one przedstawione do decyzji ministra zdrowia w zakresie wprowadzenia ewentualnych zmian – poinformował wiceminister.

Jak dodał, AOTMiT zaproponowała rozszerzenie grupy osób biorących udział w programie o kobiety w wieku od 40 do 49 lat oraz od 70 do 74 lat. Ta kwestia również jest analizowana.