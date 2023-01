E-rejestrację do systemu ochrony zdrowia ma wprowadzić projekt nowelizacji ustawy z 28 kwietnia 2011 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2022 r. poz. 1555 ze zm.). Chodzi o stworzenie infrastruktury cyfrowej, w której pacjent będzie mógł sprawdzić wszystkie dostępne terminy interesującego go świadczenia, samodzielnie wybrać i zapisać się na nie (patrz: infografika). Ma on zastąpić obecne rozwiązanie polegające na konieczności dzwonienia do konkretnych placówek, by tam uzyskać takie informacje, co jest nie tylko uciążliwe, lecz także czasochłonne - zarówno dla pacjentów, jak i pracowników rejestracji.