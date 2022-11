Senatorowie z komisji zdrowia zaproponowali do ustawy kilka poprawek. Zarekomendowali m.in., by badania genetyczne mogły być finansowane z funduszu bez względu na wiek chorych. W opinii senackich legislatorów zawężenie grupy pacjentów mogących korzystać z tego rozwiązania do tych poniżej 18 lat może budzić wątpliwości natury konstytucyjnej. Z tym stanowiskiem polemizowała Małgorzata Paprocka, minister w Kancelarii Prezydenta (była to bowiem prezydencka inicjatywa), wskazując, że FM nie jest jedynym źródłem finansowania diagnostyki genetycznej i jest ona dostępna w ramach refundacji według określonych wskazań. Jednocześnie deklarowała, że kancelaria jest otwarta na dyskusję o rozszerzeniu możliwości finansowania badań z FM na wszystkich pacjentów, wymaga to jednak określenia kryteriów, na jakich miałoby się to odbywać. – To jest pierwszy krok do zmian w Funduszu Medycznym – podkreśliła, mówiąc o procedowanej nowelizacji.