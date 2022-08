Foka Paro to sztuczna inteligencja, której zadaniem jest przynoszenie ulgi, przyjemności chorym pacjentom. Eksperyment potwierdził już, że uspokaja osoby z upośledzeniem umysłowym, chorobą Alzheimera. Robot pomaga ludziom, którzy czują się samotni, uczy relacji z drugą osobą.

Reklama

"Jako ambasador Japonii w Polsce mam nadzieję, że robot zostanie dobrze wykorzystany i pomoże przy pracy nad zdrowiem pacjentów, szczególnie dzieci" – powiedział Miyajima Akio. – "Robot Paro został opracowany przez Japoński Narodowy Instytut Zaawansowanej Nauki i Technologii Przemysłowej. Cieszę się, że pojawiła się okazja, by przekazać go tutaj do szpitala w Pruszkowie" – dodał.

"Z ambasadorem współpracujemy już od dłużnego czasu. Ambasada Japońska dała nam się poznać ciągłą gotowością na udzielanie pomocy tym, którzy jej potrzebują" – powiedział wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł. "Cieszę, że dziś w taki symboliczny, jak i praktyczny sposób możemy uczestniczyć w przekazaniu tego +robota-foczki+ Paro szpitalowi w Pruszkowie" – dodał.

Reklama

Radziwiłł wspomina także o korzyściach leczenia z użyciem "foczki" szczególnie dla osób z różnego rodzajami upośledzeń umysłowych lub osób z chorobą Alzheimera. Podkreślił także, że wybrał właśnie tę placówkę na przekazanie robota z m.in.: ze względu na jej historię.

Dyrektor szpitala w Pruszkowie, Wojciech Legawiec, opowiedział o historii szpitala oraz jak przekazanie robota Paro przyczyni się do wyposażenia placówki w najnowsze technologie ułatwiające leczenie.(PAP)

Autorki: Dominika Cacko, Magda Piasecka