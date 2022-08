ZPP odniósł się do projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wymagań obowiązujących przy prowadzeniu żywienia w szpitalach. Zakłada on m.in. dokładne określenie kaloryczności i rodzajów konkretnych diet czy wprowadzenie karty żywienia szpitalnego, na której personel szpitala miałby odnotowywać proces odżywiania pacjenta. Jak informowaliśmy w tekście „Wymogami na papierze nie da się nakarmić pacjenta” (DGP nr 119/2022), opinie na temat tej regulacji były podzielone – wątpliwości budziły zarówno kwestie związane stricte z wytycznymi co do konkretnych diet, jak i związane z obowiązkiem prowadzenia kart żywienia.