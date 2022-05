Oznacza to, że zgodnie z nowymi przepisami płace lekarzy specjalistów nie mogą być niższe niż ok. 8200 zł brutto (współczynnik 1,45), lekarzy bez specjalizacji – ok. 6700 zł (1,19), a stażystów – ok. 5400 zł (0,95). W przypadku pielęgniarek, położnych, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów , fizjoterapeutów i psychologów klinicznych z tytułem magistra oraz specjalizacją aktualny zostaje współczynnik 1,29 i pensja w wysokości ok. 7300 zł brutto. Ratownicy medyczni zostali zrównani m.in. z technikami elektroradiologii, fizjoterapeutami, pielęgniarkami bez tytułu magistra, co oznacza współczynnik 0,94 i minimalne płace w wysokości ok. 5300 zł brutto.