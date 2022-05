W ostatnich miesiącach pojawiały się jednak obawy, czy pilotaż idzie we właściwym kierunku (pisaliśmy o tym m.in. w tekście „Trudno zmienić dominację szpitali”, DGP nr 27/ 2022). Wycofują się z niego główni orędownicy tej reformy, wskazuje się, że program trwa już zbyt długo, co wprawdzie jest uzasadniane pandemią, ale budzi wątpliwości, czy testowane w nim rozwiązania zostaną w końcu wdrożone systemowo, w całym kraju. Problemem są także pieniądze . Centra są finansowane w zupełnie nowym systemie: NFZ przekazuje im ryczałt, którego wysokość jest uzależniona od liczby mieszkańców objętych opieką. Jak mówi Marek Balicki, który kilka miesięcy temu zrezygnował z funkcji pełnomocnika ministra zdrowia do spraw reformy w psychiatrii oraz stanowiska kierownika biura ds. pilotażu, jednym z powodów jego odejścia było to, że pojawiły się silne naciski, by odejść od tej metody i wprowadzić finansowanie za wizytę. Co jego zdaniem oznaczałoby demontaż reformy. W nowym rozporządzeniu nie ma mowy o skutkach finansowych – jest jedynie informacja, że zostaną one pokryte z pieniędzy NFZ „bez potrzeby ich zwiększania oraz konieczności uruchamiania funduszu zapasowego” (z pozycji dotyczącej finansowania programów pilotażowych)