Chodzi o to, że lek może nie być tak skuteczny, jak wynikało z pierwszych doniesień. Według „The Financial Times” ocenę skuteczności mają utrudniać „problematyczne dane” z badań klinicznych, jakie dostarczył producent, firma Merck. Na razie EMA mimo braku dopuszczenia do obrotu uznała, że produkt ten może być stosowany w leczeniu osób dorosłych z COVID-19, które nie wymagają tlenoterapii i są w grupie zwiększonego ryzyka ciężkiego rozwoju choroby. Dzięki temu każdy kraj może sam zdecydować o wczesnym zastosowaniu leku przed wydaniem glejtu przez agencję.