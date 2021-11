Również ratownicy medyczni nie do końca aprobują to rozwiązanie. – Sprawa jest złożona, bowiem z jednej strony nasze środowisko zabiega o możliwość zdobywania specjalizacji, ale w tym przypadku nie wydaje się to do końca właściwe – ocenia Jarosław Madowicz, prezes Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych. W jego opinii specjalizacje ratowników są potrzebne, natomiast powinny one iść w zupełnie innych kierunkach. – Blok operacyjny co do zasady nie jest miejscem pracy ratownika medycznego – argumentuje.