Od zawsze postulowaliśmy wzrost nakładów na ochronę zdrowia i coroczne zwiększanie finansowania tego sektora ze środków publicznych. Poziom jego dotowania w wysokości co najmniej 7 proc. PKB uważamy za minimum, by nadążyć za innowacyjnością i rozwojem współczesnej medycyny, a przede wszystkim by zagwarantować pacjentom realną, a nie fikcyjną dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej. Bo dzisiaj doświadczamy niestety iluzoryczności w tym względzie. Dlatego pomysł dotyczący wzrostu składki na ubezpieczenie zdrowotne w obecnej sytuacji pandemii – niezależnie od wariantu i mechanizmu jej podnoszenia – nie powinien się pojawiać. Nie będzie to społecznie akceptowalne.