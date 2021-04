Prosimy też te osoby, aby (jeśli nie ma kontaktu ze strony punktu) same zadzwoniły. Zaczynamy zapisy osób, które urodziły się w 1962 roku i kolejnego dnia będą zapisywały się kolejne roczniki

Rzeszów jest w środku stawki 17 proc, taka sama jest średnia dla Polski - powiedział. Są miasta w Polsce, w których siedzibę ma podmiot główny, który ma kilkadziesiąt punktów w województwie. Zamawianie szczepionek i rozliczanie szczepień prowadzi ten punkt - powiedział Dworczyk.

- Doniesienia o Rzeszowie i procencie zaszczepionych mieszkańców tego miasta NIE są prawdziwe. Wszystkie regiony szczepią w podobnym tempie. Rozmieszczenie punktów na Podkarpaciu powoduje, że mieszkańcy części regionu i pobliskich powiatów korzystają ze szczepień w Rzeszowie. Liczby pokazują zaszczepionych w punktach szczepień a nie liczbę zaszczepionych mieszkańców Rzeszowa. Wpływ na to ma także fakt, że duże punkty szczepień raportują w Rzeszowie szczepienia wykonane w terenie. Jutro szczegółowo omówimy to w trakcie konferencji. - napisał wcześniej na Twitterze Michał Dworczyk.

Zapytany we wtorek w TVP czy to prawda, że na Podkarpaciu można się szczepić przeciw Covid-19 bez wcześniejszych zapisów, Dworczyk zapewnił, że nie.

"To nie jest prawda, a propos tego, że najszybciej odbywają się szczepienia w Rzeszowie, tudzież jest największy procent mieszkańców Rzeszowa zaszczepionych w porównaniu do innych miast wojewódzkich. To nie jest prawda. Opublikowaliśmy wczoraj taką tabelę, która pokazuje, że jeśli chodzi o procent osób zaszczepionych, to Podkarpacie absolutnie nie odbiega od procentu osób zaszczepionych w innych województwach, jest mniej więcej w połowie stawki" - powiedział.

Ocenił, że w sprawie szczepień w Rzeszowie mieliśmy do czynienia z kolejnym przykładem "upolityczniania i opowiadania niestworzonych historii" w związku ze zbliżającymi się przedterminowymi wyborami prezydenta tego miasta.

"To są bzdury. Fakty są takie, że na Podkarpaciu odbywają się szczepienia w podobnym tempie jak w innych województwach" - podkreślił.

Dopytywany o tę kwestię Dworczyk odparł, że "tłumaczyliśmy już tę kwestię."

"Rzecz jest bardzo prosta, mianowicie jest jeden duży podmiot leczniczy, bardzo zaangażowany, aktywnie uczestniczący w Narodowym Programie Szczepień i on jest zarejestrowany w Rzeszowie, natomiast ma kilkadziesiąt swoich punktów w różnych miejscowościach na Podkarpaciu. Centrala w Rzeszowie zamawia szczepionki i później rozlicza wykonane szczepienia. Natomiast część tych szczepień wykonywanych jest poza miastem. Szczepieni są nie tylko mieszkańcy Rzeszowa, ale w ogóle mieszkańcy Podkarpacia" - mówił Dworczyk.