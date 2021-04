Czy obecnie problem z receptami na leki 75+ rozwiązano? Choć odpowiednia funkcjonalność Platformy P1 została już udostępniona, to nadal możliwość wystawienia recepty „S” przez lekarzy i pielęgniarki inne niż udzielające świadczeń POZ jest ograniczona. Wynika to z faktu, że zgodnie z innymi przepisami dostęp do danych na Platformie P1 mają m.in. lekarze i pielęgniarki udzielający świadczeń POZ – a inni lekarze i pielęgniarki tylko w przypadku zagrożenia życia pacjenta (art. 35 ust. 1 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 702 ze zm.). Poza tymi przypadkami ci ostatni muszą uzyskać zgodę pacjenta na dostęp do jego danych (zgodnie z art. 35 ust. 1a tej ustawy). Dodatkowo Ministerstwo Zdrowia stoi obecnie na stanowisku, że taka zgoda może być wyrażona wyłącznie za pośrednictwem IKP – tego samego, którego większość seniorów nie może utworzyć i obsługiwać z przyczyn czysto praktycznych. I chociaż na ten problem zwracały już uwagę organizacje branżowe, takie jak Izba Gospodarcza Farmacja Polska, pozostaje on obecnie bez rozwiązania.