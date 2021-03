Problem częściowo miała rozwiązać ustawa z 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2112 ze zm.), nadając wojewodom uprawnienia do żądania od izb lekarskich list lekarzy, którzy mogliby zostać skierowani do walki z pandemią. Co prawda samorząd nie może zbierać informacji o przesłankach wyłączających z tego obowiązku, bo to dane wrażliwe, ale starano się jakoś z tego wybrnąć (pisaliśmy o tym m.in. w DGP nr 246/ 2020, „Izby zbierają oświadczenia od lekarzy, na razie na zaś”).