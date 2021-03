Nijak, bo takie głosy świadczą tylko o braku znajomości tematu. W 2018 r., kiedy NFZ zaczął refundować świadczenia w ramach hospicjów perinatalnych, dotyczyło to w całej Polsce 287 pacjentek. Z czego 234 (82 proc.) było pod opieką Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci. Rok później na 475 pacjentek w kraju w ramach NFZ do nas trafiło 374 (79 proc.), a w 2020 r. na 495 – 395 (80 proc.). To oznacza, że absolutna większość konsultacji odbywa się w poradni USG Agatowa należącej do fundacji. Według naszych szacunków kobiet potrzebujących tego rodzaju pomocy może być ok. 4 tys., co oznacza, że otrzymuje ją niewiele ponad 10 proc. Jeśli więc ktoś mówi, że pomoc nie jest świadczona dostatecznie, jest to dowód na fatalne systemowe rozwiązanie. Od szczebla centralnego po lokalne. Miałam niedawno pacjentkę z województwa dolnośląskiego, które ma na swoim terenie trzy hospicja. Ja jednak wolałam skierować ją do szpitala w Oleśnicy, bo tam lekarka i położna mają zorganizowaną skoordynowaną opiekę nad kobietą w ciąży z wadą płodu. NFZ nie podpisał jednak z nimi umowy w zakresie hospicjum perinatalnego, gdyż…. nie są hospicjum domowym lub stacjonarnym dla dzieci. To jest błąd, który został wprowadzony w rozporządzeniu Ministerstwa Zdrowia (podpisał je Konstanty Radziwiłł) w 2017 r. na podstawie projektu Ogólnopolskiego Forum Pediatrycznej Opieki Paliatywnej, którego pomysłodawcą był ojciec Filip Buczyński z Lublina, a osobą, która zdecydowała o jego wprowadzeniu, ówczesny wiceminister zdrowia Krzysztof Łanda. Projekt Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci, przedstawiony zarówno premier Beacie Szydło, ministrowi zdrowia oraz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT), został odrzucony. W 2019 r. na podstawie wieloletnich doświadczeń opracowaliśmy Standardy Perinatalnej Opieki Paliatywnej. Podstawowym błędnym założeniem obowiązującego rozporządzenia są placówki, które mają świadczyć usługi w zakresie perinatalnej opieki paliatywnej, oraz specjalizacje wymienionych w nim lekarzy. Od początku postulowałam, aby były to „ośrodki diagnostyki prenatalnej, kardiologii prenatalnej lub zakłady genetyki”, a nie hospicja domowe dla dzieci. Lekarze pracujący tam nie mają przygotowania do udzielania konsultacji dotyczących wad płodu i problemów z tym związanych. W ciągu ponad 20 lat mojej działalności lekarz hospicjum był proszony o konsultacje dopiero po porodzie, gdy planowano przekazanie noworodka do opieki paliatywnej. Tych dzieci jest kilkoro rocznie, spośród ponad 400 rodzin objętych peri natalną opieką paliatywną.