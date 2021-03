Karolina Pawłowska z Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku opowiada, że jej placówka działa w ramach środków zbieranych przez Fundację Hospicyjną. W 2018 r. wystąpiła o kontrakt do NFZ, ale go nie otrzymała. Ale, jak mówi, oferowana kwota na pacjentkę w ciąży to kropla w morzu potrzeb. Tym bardziej że w ramach NFZ piecza nad kobietą kończy się 28 dni po porodzie. – To absurd. Za krótko, by zapewnić pacjentce holistyczną opiekę i pomóc jej wyjść z traumy.