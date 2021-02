To samo słyszymy w innych miejscach. Szczególnie trudno jest mały punktom – są już umówieni pacjenci na kolejne dni, kłopotem staje się wciśnięcie dodatkowych. – Naszym wąskim gardłem jest dostęp do lekarza, który kwalifikuje do szczepienia. Nie możemy dowolnie zwiększać liczby pacjentów w danym dniu – mówi dyrektor jednego z pomorskich gabinetów.

Analizując dane podawane na stronach rządowych, było widać, że w piątek 12 lutego – tuż przed rozpoczęciem szczepień drugą dawką – w magazynie Agencji Rezerw Materiałowych było 98 tys. dawek (pozycja „Stan magazynu – w tym dawki na II szczepienie i w trakcie realizacji”). Teoretycznie zaś na drugie wkłucie czekało wtedy ponad 800 tys. osób. To by mogło oznaczać, że w zapasie (w danym momencie) brakowało preparatu dla ponad 700 tys. osób. Rezerwa w ostatni poniedziałek, dzięki nowym dostawom, zwiększyła się do ponad 700 tys. (choć we wtorek pojawiła się już aktualizacja, że jest już 600 tys.). To jednak także preparaty dla osób dopiero rozpoczynających szczepienia, bo jak widać górka szybko maleje, a terminy na pierwszą dawkę są rozpisane do końca marca.

To o tyle zaskakujące, że do niedawna rząd deklarował, że każdą dostawę dzielimy na dwie równe części – z przeznaczeniem na pierwszą i drugą dawkę, by osoby zaszczepione miały gwarancję, że po kilku tygodniach otrzymają kolejny zastrzyk. Jak nam tłumaczy jeden z naszych rozmówców, strategię zmieniono, jak zaczęły się problemy z dostawami w połowie stycznia. W pierwszych trzech dostawach (począwszy od 28 grudnia ub.r. do 17 stycznia br.) dostawaliśmy po ok. 350 tys. dawek od Pfizera oraz jednorazowo 29 tys. od Moderny. Ale w czwartym tygodniu (18 stycznia) do Polski trafiło jedynie 176 tys. dawek Pfizera. Wtedy zdecydowano, by jednak nie dzielić dostaw pół na pół. – Inaczej byśmy praktycznie przestali szczepić, musielibyśmy odwoływać już umówionych pacjentów, więc odkładaliśmy już nie 50 proc., ale ok. 30 proc. Reszta była wydawana. Przy kolejnej partii odzyskaliśmy ten bufor – mówi nasz rozmówca. Obecnie, kiedy rozpoczęły się szczepienia drugą dawką pacjentów z grupy 1, w praktyce preparat na drugie wkłucie był wydawany z nowych dostaw.