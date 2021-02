W efekcie może więc dojść do fali ponownych zakażeń, jak to się stało w brazylijskim mieście Manaus, co do którego naukowcy podejrzewali, że w toku pandemii tamtejsza ludność nabyła odporność zbiorową. Wymanewrowywanie przeciwciał obniża też skuteczność leków opartych na tych cząsteczkach. Koncern Eli Lilly & Co. już poinformował, że ich lek nie jest tak skuteczny w przypadku wariantu z RPA. Bardziej optymistyczni są przedstawiciele Regeneron Pharmaceuticals, którego lek składa się z dwóch przeciwciał – tylko jedno z nich działa gorzej w przypadku nowej odmiany SARS-CoV-2. Producent remdesiwiru firma Gilead podała w komunikacje, że na podstawie analizy genomów nowych szczepów doszli do wniosku, że ich lek będzie działał.