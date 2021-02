Jeremy Clarkson powiedział w programie „Top Gear”, że to nie prędkość zabija kierowcę i pasażerów auta, lecz jej gwałtowna redukcja do zera. Znany dziennikarz motoryzacyjny miał oczywiście na myśli prędkości wyższe od dopuszczalnych na obszarze zabudowanym, ale jak się okazuje, także te znacznie mniejsze mogą być niebezpieczne dla użytkowników pojazdów.

Problem polega na tym, mówi prof. Marek Jaśkiewicz z Politechniki Świętokrzyskiej, że podczas badań bezpieczeństwa często pomija się właśnie zderzenia (kraksy) przy małych prędkościach. – Łatwo to zrozumieć, bo nie są niebezpieczne dla życia. Ale może wówczas dojść do uszkodzenia górnego odcinka kręgosłupa, czego skutki mogą być odczuwalne przez wiele miesięcy – mówi naukowiec.

Aby przyjrzeć się dokładniej temu rodzajowi wypadków, prof. Jaśkiewicz we współpracy z kolegą z wydziału prof. Rafałem Jureckim skonstruowali specjalne stanowisko badawcze.

Wygląda ono jak tor kolejki górskiej, a właściwie jego niewielki fragment, którego jeden koniec jest lekko uniesiony, a drugi przylega do ziemi. Po torze porusza się wagonik, na którym umieszcza się fotel samochodowy. Tam sadzamy manekina lub człowieka (w zależności od eksperymentu), przypinamy pasami bezpieczeństwa – i możemy ruszać z badaniami. Wystarczy przesunąć wagonik na uniesiony koniec toru, a grawitacja zrobi resztę. – Fotel może być umieszczony pod dowolnym kątem do kierunku jazdy, dzięki czemu możemy symulować zderzenia przednie, boczne, nawet tylne. A w zależności od tego, jakie elementy wyhamowujące zamontujemy na końcu toru, to możemy symulować różne typy zderzeń, np. pojazd‒pojazd czy pojazd‒ściana – mówi prof. Jaśkiewicz. Wszystko z maksymalną prędkością 25 km/h, chociaż w praktyce próby na stanowisku odbywają się raczej w przedziale 10‒18 km/h.