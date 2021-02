Co istotne, nawet sam proces odmrażania może odbić się na kieszeniach szpitali. – Żeby uruchomić z powrotem oddział czy jakąś część szpitala , konieczne jest zastosowanie choćby nowoczesnych technik dezynfekcyjnych. To wszystko kosztuje – wylicza Jarosław Fedorowski.

Wciąż jednak wielu pacjentów obawia się szpitali, uważając, że tam najłatwiej zakazić się koronawirusem. – Już jakiś czas temu zainicjowaliśmy kampanię „Nie bój się szpitala”. Chodziło m.in. o to, by chorzy poddawali się zabiegom, które miały się odbyć. Zdarzało się, że to nie szpital, a pacjent – ze względu na strach związany z pandemią – go odwoływał – podkreśla Jarosław Fedorowski. Wskazuje, że konieczne jest stałe zapewnianie pacjentów, że ze względu na zaszczepienie personelu na oddziałach jest bezpiecznie. – Niestety, takie kampanie również są kosztowne – konstatuje.