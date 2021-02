Nad założeniami reformy pracuje specjalny zespół przy ministrze zdrowia . Plan zakłada, że najpóźniej do końca lutego przedstawi on ministrowi koncepcję, a następnie – nie później niż do końca maja br. – docelowy projekt ustawy.

Strategiczne rozstrzygnięcia mają dotyczyć m.in. tego, komu szpitale odebrane spod nadzoru powiatom będą podlegały oraz co z ich majątkiem i zadłużeniem. Do niedawna rozważane były dwie koncepcje. Według pierwszej organem założycielskim miał być minister zdrowia. Druga przewidywała, że będą to wojewodowie. W każdym razie to któryś z tych organów miał przejąć nadzór, majątek i długi, ale ponieważ ta ostatnia kwestia może się okazać kłopotliwa, pojawił się trzeci pomysł.

Mowa o niebagatelnych kwotach. Z danych Związku Miast Polskich wynika, że w latach 2003–2020 zadłużenie SPZOZ wzrosło z 7,3 mld zł do 14,8 mld zł (a jeśli chodzi o te nadzorowane przez jednostki samorządu terytorialnego to 5,5 mld zł). Zobowiązania wymagalne wszystkich SPZOZ to ok. 2 mld zł (1,35 mld zł w przypadku samorządowych).

Pomysły w PiS na zmiany w systemie zarządzania szpitalami pojawiają się od dawna. Z jednej strony z PiS i resortu zdrowia słychać argumenty, że obecny system jest kompletnie dysfunkcyjny z uwagi na wielość organów założycielskich szpitali. Oprócz samorządów powiatowych i wojewódzkich to duże miasta, ale także uczelnie medyczne czy nawet ministrowie – jak w przypadku szpitala MSWiA. To wszystko prowadzi do zamieszania i konkurowania o te same zasoby czy kontrakty z NFZ. Z drugiej strony szpitale – zwłaszcza powiatowe – systematycznie się zadłużają i to na ogół na rządzie koncentrują się oczekiwania, by szpitale oddłużyć. Do tych argumentów dołożyła się pandemia i kłopoty nawet komunikacyjne, jakie były w tym czasie z zarządzaniem ochroną zdrowia. Koronawirus z jednej strony dostarczył argumentów zwolennikom zmian, ale z drugiej strony opóźnia rozstrzygnięcia. – Gdy mieliśmy obciążoną COVID-em ochronę zdrowia, forsowanie takich zmian nie było dobrym pomysłem, stąd ten poślizg – mówi nam osoba z rządu. Dlatego sprawa wraca teraz, chociaż kwestia zmiany organów założycielskich szpitali była już we wrześniu uzgodniona w ramach rozmów koalicyjnych PiS, Porozumienia i Solidarnej Polski. Była wtedy jedną z ważniejszych kwestii poruszanych w trakcie rozmów.