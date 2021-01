Co wynikało z poprzedniej edycji NPZ – który miał działać między 2016 a 2020 r. – nie wiadomo. Nie przeprowadzono ewaluacji. Wiadomo tylko, że nie sprawdził się cel, mający poprawić prokreację, a który wprowadzono zamiast in vitro. W efekcie z nowego programu został wykreślony. Ale to niejedyny zarzut, który się pojawia wobec projektu przygotowanego przez resort zdrowia. Zdaniem Naczelnej Izby Lekarskiej szwankuje sama konstrukcja dokumentu, która myli cele z działaniem. W dokumencie określono cztery cele: profilaktyka uzależnień, promocja zdrowia psychicznego, zdrowie środowiskowe i choroby zakaźne, zdrowie i aktywne starzenie się.

Do tego, zdaniem środowiska , na program przewidziano zbyt mało pieniędzy – na jego realizację ma być wydane nie więcej niż 140 mln zł rocznie (minimalna kwota nie została wpisana); nie wiadomo również, ile ma być przeznaczone na realizację poszczególnych zadań. Do tego wskazuje się na zadania własne podmiotów, na które nie otrzymują finansowania od ministra zdrowia; nie ma też nawet orientacyjnie określonych kwot na te zadania. W dokumencie brakuje też wskazania, kto jest za co odpowiedzialny. – Tym samym niemożliwe będzie rozliczanie, a odpowiedzialność za osiągnięcie lub brak osiągnięcia celów będzie rozmyta i iluzoryczna – ocenia NIL.

Eksperci mają też zastrzeżenia merytoryczne do poszczególnych celów. Ich zdaniem przy walce z otyłością dzieci zabrakło konieczności monitorowania sytuacji (co było w poprzednim programie). Jakie to ma znaczenie? Polska, jak wynika m.in. z międzynarodowych badań WHO, jest w czołówce państw, jeśli chodzi o nadwagę i otyłość u najmłodszych. Badania Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI) wykazały, że dotyczy to ok. 30 proc. ośmiolatków. Największe zagrożenie widać w grupie chłopców. Nie dość tego – jak wynika z badań robionych dodatkowo przez Instytut Matki i Dziecka (IMiD) – w 2016 r. kilkanaście proc. miało problem z ciśnieniem. Ich liczba w 2018 r. wzrosła do 20 proc. W badaniach widoczna była korelacja między wagą a nadciśnieniem. – To może wskazywać, że w przyszłości te dzieci będą miały poważne problemy z chorobami układu sercowo-naczyniowego – mówi prof. Anna Fijałkowska z IMiD. Jak podkreśla, dzięki badaniom i diagnozie sytuacji można przygotować programy, które będą skierowane do konkretnych grup. – Inaczej nie da się skutecznie działać – dodaje ekspertka.