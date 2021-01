Od 15 stycznia ruszają powszechne szczepienia na koronawirusa. Tego dnia wszyscy Polacy otrzymają możliwość zgłoszenia chęci do przyjęcia preparatu. Sam termin szczepienia będzie jednak zależał od tego, do której grupy priorytetowej należy dana osoba. Ostatnie badania opinii publicznej publikowane w DGP pokazują radykalny wzrost liczby chętnych do zaszczepienia przeciw koronawirusowi. Do wczoraj zaszczepiono 338 tys. osób. z 30 mln Polaków. Od tego jak szybko przebiegnie ten proces i jak wiele osób weźmie w nim udział, będzie zależała tzw. zbiorowa odporność i ewentualne zniesienie obostrzeń. Przygotowano ponad 6 tys. punktów. W pytaniach i odpowiedziach analizujemy najważniejsze wątpliwości wokół programu.

Jak zarejestrować się do szczepienia?

Istnieją trzy sposoby: internet, infolinia i telefon. Po pierwsze, można będzie się zapisać za pośrednictwem numeru 989. Także online, przez e-rejestrację na pacjent.gov.pl. Zapisy będą się odbywały na internetowym koncie pacjenta, do którego dostęp jest możliwy za pomocą profilu zaufanego dostępnego m.in. w bankowości elektronicznej. Zarejestrować można się także bezpośrednio w konkretnym punkcie szczepień.

Czy będę mógł się zapisać przez swojego lekarza rodzinnego?

Tylko i wyłącznie wtedy, gdy pracuje w punkcie szczepień przeciw COVID-19.

Kiedy ruszają zapisy?

Rejestracja we wszystkich trzech formach zaczyna się 15 stycznia

Czy mogę się zapisać wcześniej niż 15 stycznia?

Wiele punktów szczepień zbiera deklaracje już teraz. To kolejka, która nie będzie widoczna w systemie – indywidualne ustalenia przychodni . I od nich zależy czy będzie ona sama zapisywać pacjentów w systemie, czy będzie informować o tym, że zapisy już ruszyły.

Czy 15 stycznia każdy może się rejestrować, czy tylko grupy priorytetowe?

Wszyscy mogą się zapisać. Jednak konkretny termin otrzymają jedynie osoby po 80. roku życia, a następnie (od 22 stycznia) seniorzy 70+ i kolejne grupy z etapu 1. Reszta osób będzie mogła zadeklarować jedynie chęć szczepienia. W dniu, w którym będzie już można umówić konkretny termin dla danej grupy – otrzymają powiadomienia, że można zacząć się zapisywać, tzn. wybrać termin i miejsce szczepienia.

Czy od 15 stycznia w systemie będą widoczne wszystkie e-skierowania?

W ramach szczepień populacyjnych od 15 stycznia będą widoczne e-skierowania dla osób, które zgodnie z przyjętym harmonogramem będą mogły zapisać się na szczepienie. Kolejne e-skierowania będą systematycznie wystawiane, wraz z możliwością zapisu na szczepienie poszczególnych grup.

Kto będzie szczepiony priorytetowo?

W dniach 18–23 stycznia mają być szczepieni podopieczni DPS i ZOL. Od 25 stycznia rozpoczną się szczepienia powszechne. Jednak najpierw możliwość wyboru otrzymają osoby w wieku 80+.

Na czym ma polegać pierwszeństwo osób w wieku 80+?

Takie osoby będą mogły rejestrować się na szczepienia w terminie od 15 do 21 stycznia. W praktyce to oznacza, że seniorzy w wieku 80+ będą mogli zająć terminy szczepień w pierwszej kolejności. Sam rząd wskazuje, że „osoby 80+ powinny mieć pewien przywilej wyboru najszybszych terminów, ponieważ są najbardziej narażone”. Osoby w wieku 70+ (podobnie jak 80+ należące do etapu 1 szczepień) będą mogły się rejestrować w systemie od 22 stycznia. Z kolei od 25 stycznia rozpoczną się faktyczne szczepienia dla wszystkich zarejestrowanych seniorów. Stopniowo szczepionka przeciw COVID-19 będzie udostępniana kolejnym grupom wiekowym i zawodowym.

W której grupie do zaszczepienia jestem?

Rząd podzielił całą populację na cztery grupy. Grupa 0, która jest szczepiona obecnie, to personel medyczny i osoby związane z ochroną zdrowia. Kolejna to tzw. etap 1 – pensjonariusze Domów Pomocy Społecznej, seniorzy powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych, służby mundurowe i nauczyciele. Etap 2 to osoby w wieku poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi z grupy ryzyka lub w trakcie długotrwałego leczenia oraz pracownicy zapewniający funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne. Ostatni – 3 etap – to pozostali w wieku powyżej 18. lat.

Jakie będzie tempo szczepień?

Obecnie Polska otrzymuje 360 tys. dawek tygodniowo, z czego połowa jest odkładana jako rezerwa na drugą dawkę. To oznacza, że mamy 180 tys. dawek do rozdzielenia i ok. 6 tys. punktów szczepiennych, które niebawem rozpoczną działalność w całym kraju. Stąd każdy z nich będzie otrzymywał 30 dawek tygodniowo. Stopniowo zaczną dochodzić kolejne szczepionki innych podmiotów, np. Moderny, i ta liczba się zwiększy.

Czy po rejestracji w systemie lub drogą telefoniczną, będę musiał jeszcze cokolwiek załatwiać?

Nie. Wystarczy zapis jedną z trzech dróg. Umówienie się na szczepienie wymaga jedynie podania swoich danych osobowych (system e-rejestracji jest zintegrowany z systemem e-zdrowie (P1), co umożliwia automatyczną weryfikację ważności e-skierowania). Wszystko dzieje się w systemie, w zależności od czynności skierowanie zmieni swój status – dzięki czemu konsultant będzie widział, że ktoś już zapisał się na szczepienie. Po zapisaniu na szczepienie za pośrednictwem infolinii otrzymamy SMS-a z potwierdzeniem zapisu, a na dzień przed szczepieniem otrzymamy przypomnienie o wizycie. Należy również pamiętać o tym, że przed samym szczepieniem zostanie jeszcze dokonana kwalifikacja medyczna pacjenta do szczepienia.

Jakie dane muszę mieć przy sobie przy zapisie?

Warto mieć przy sobie np. dowód osobisty. Ale nie będzie potrzebny numer e-skierowania – bo ono będzie już w systemie. Obecność w systemie e-rejestracji, z którego będą korzystać konsultanci infolinii, umożliwiają zapis na pierwszą dawkę. Termin przyjęcia drugiej pacjent będzie ustalał w punkcie szczepień, w którym przyjmie pierwszą dawkę, bezpośrednio po jej przyjęciu.

Dzwonię i mówię, że chcę się zapisać. Co dalej? Czy od razu dowiem się, gdzie szczepienie się odbędzie? Czy od razu jest ustalana i podawana data szczepienia?

Dzwoniący będzie musiał jedynie podać swoje dane – imię i nazwisko oraz PESEL. Konsultant infolinii potwierdzi, czy dane kontaktowe dostępne w systemie są aktualne. To bardzo ważne, bo na telefon komórkowy otrzymamy SMS-em potwierdzenie zapisu, a dzień przed szczepieniem przypomnienie o terminie. Konsultant zaproponuje najbliższe terminy szczepienia, a jeśli dzwoniący będzie miał swoje preferencje co do miejsca szczepienia, konsultant pomoże wybrać najdogodniejszy termin i miejsce, zgodnie z dostępnością wolnych terminów w systemie. W przypadku osób, które jeszcze nie mogą zapisać się na szczepienie, ale chciałyby się zgłosić, konsultanci poinformują dzwoniącego o możliwości wypełnienia formularza na stronie gov.pl/szczepimysie.

Co jeśli chcę zgłosić chęć zaszczepienia przez internet? Czy jest to równoznaczne z zapisem na termin szczepienia?

Są dwie możliwości. Rejestracja to zgłoszenia z opcją ustalenia terminu, dla osób, których grupy są szczepione. Zgłoszenie to wyrażenie chęci do bycia zaszczepionym w dalszej kolejności.

Jak mogę zgłosić chęć zaszczepienia przez internet?

Wchodzimy na stronę www.gov.pl/szczepimysie lub szczepimysie.pl, gdzie będzie widoczna zakładka umożliwiająca zgłoszenie chęci szczepienia. Kiedy przyjdzie termin naszej grupy na wybór terminów, otrzymamy maila, że możemy się już zapisać na konkretną datę.

Jak mogę zarejestrować się na szczepienie przez internet?

Możliwe są dwie drogi. 1) wchodzimy na www.gov.pl/szczepimysie. Kiedy klikniemy w zgłoszenie chęci szczepienia się, zostaniemy przekierowani na e-rejestrację na Internetowym Koncie Pacjenta. 2) Możemy to także zrobić od razu z poziomu Internetowego Konta Pacjenta. Tam po rejestracji na IKP i zgłoszeniu deklaracji zaszczepienia otrzymamy możliwość wyboru terminu szczepienia i punktów w naszej okolicy. Sami możemy wybrać także punkty szczepień w innym miejscu Polski. Po wyborze otrzymamy mailowe potwierdzenie naszego zgłoszenia.

NFZ odpowiada za rejestrację za pośrednictwem infolinii – jaka będzie jej przepustowość?

Infolinia Narodowego Programu Szczepień Przeciw COVID-19, za pośrednictwem której będzie się można zapisać na szczepienie, będzie obsługiwana przez prawie 2000 konsultantów. Bezpłatna infolinia działa całodobowo przez siedem dni w tygodniu. Informacja jest udzielana w czterech językach. Dodatkowo można zadać pytanie mailowo, a także skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego.

Czy infolinia będzie działać 24 godziny na dobę?

Infolinia będzie dostępna dla dzwoniących 24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu. Dla osób dzwoniących z zagranicy jest odrębny numer: 22 62 62 989 – ten jest również czynny przez całą dobę, a opłata jest zgodna z cennikiem lokalnego operatora.

Co w sytuacji, kiedy pacjent przyjdzie na szczepienie i nie będzie go na liście albo będzie zapisanych znacznie więcej pacjentów?

Pacjent zapisuje się na jeden konkretny termin. Ponieważ system e-rejestracji jest jeden, niezależnie od wybranego kanału zapisu nie jest możliwe zapisanie więcej niż jednego pacjenta na ten sam termin w tym samym punkcie. Jeśli pacjent zmieni zdanie, np. z przyczyn losowych czy rodzinnych, nie będzie mógł zaszczepić się w wybranym już terminie, będzie mógł dzwoniąc na infolinię, odwołać lub zmienić termin.

Czy od razu ustalane są termin i miejsce drugiego szczepienia? Czy dzieje się to już w punkcie, w którym przyjmę pierwszą dawkę?

Zapisy w systemie e-rejestracji, z którego będą korzystać konsultanci infolinii – umożliwiają zapis na pierwszą dawkę. Termin przyjęcia drugiej pacjent będzie ustalał w punkcie szczepień, w którym przyjmie pierwszą dawkę i bezpośrednio po jej przyjęciu.

Co jeśli nie będzie możliwości pojawienia się w dniu przyjęcia drugiej dawki szczepienia?

W takiej sytuacji sugerowana jest konsultacja z lekarzem. Zwłaszcza jeśli w międzyczasie zachorujemy. W przypadku cięższej choroby nie należy podawać drugiej dawki szczepionki przeciw COVID-19, lecz odczekać do czasu poprawy stanu zdrowia i decyzji lekarza.

Czy można zadzwonić w imieniu starszej osoby? Zwłaszcza niesamodzielnej i ją zarejestrować?

Tak, senior może skorzystać z pomocy innej osoby, np. najbliższej rodziny czy opiekuna.

Czy i jak zainteresowany będzie miał wybór miejsca szczepienia?

Po wpisaniu do systemu ten podpowie dane lokalizacyjne, ale też wskaże najbliższe terminy w wybranych placówkach. Jeśli dzwoniący będzie miał swoje preferencje odnośnie miejscowości lub punktu, zostanie dobrany dogodny termin i miejsce. Jeśli akurat w danej placówce nie będzie wolnego terminu, konsultant zaproponuje zapisanie do innego punktu szczepień.

Czy istnieją korzyści z racji wcześniejszego zgłoszenia chęci zaszczepienia się?

Rząd planuje, by osoby, które z wyprzedzeniem zgłoszą chęć zaszczepienia, miały w momencie, gdy przyjdzie ich czas – przez jeden lub dwa dni pierwszeństwo w wyborze terminu. Kolejną korzyścią jest pierwszeństwo przyjęcia, jeśli pojawią się wakaty w kolejce.

Czy mogę zaszczepić dzieci?

Nie ma szczepionki dla dzieci.

Ile będzie ważne skierowanie na szczepienie?

90 dni. Gdy przyjdzie nasza kolej, system automatycznie wygeneruje takie e-skierowanie. Jeśli jednak nie posiadamy numeru PESEL lub minął termin ważności pierwszego e-skierowania, o wystawienie tego dokumentu będzie trzeba poprosić lekarza.

Skąd mogę dowiedzieć się, gdzie mogę się zaszczepić?

Na stronie www.gov.pl/szczepimysie lub szczepimysie.pl, jest zakładka „Gdzie się szczepić”.

Skąd mogę czerpać bieżące informacje na temat szczepienia?