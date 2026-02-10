Od 2 stycznia obowiązuje nowelizacja kodeksu karnego, która przewiduje wyższe kary za napaść i naruszenie nietykalności cielesnej ratowników medycznych. Przy okazji wróciła dyskusja, w jaki sposób można zapobiegać atakom na załogi ratujące życie innych ludzi. Ratownicy medyczni od dawna zgłaszali potrzebę wyposażenia ich w kamery nasobne, a do pomysłu nawiązał w interpelacji poselskiej poseł Artur Łącki (KO). Parlamentarzysta zasugerował w wystąpieniu do ministra zdrowia, że rozwiązanie mogłoby zostać przetestowane w ramach programu pilotażowego. Podkreślił, że agresja wobec ratowników medycznych stała się systemowym problemem, którego państwo nie potrafi rozwiązać.

- Ataki słowne, groźby, pobicia, a nawet śmiertelne napaści podczas interwencji pokazują jedno: ratownicy są dziś wysyłani do najbardziej niebezpiecznych sytuacji bez adekwatnych narzędzi ochrony – podkreślił Artur Łącki.

Monitoring zapobiegnie atakom na ratowników

W interpelacji argumentował, że kamery nasobne mogłyby działać prewencyjnie, ograniczając eskalację agresji, chronić ratowników i pacjentów, dokumentując przebieg interwencji i zapewniając materiał dowodowy w razie ataku. Mogłyby też ułatwiać pracę prokuratury i sądów, gdyż obecnie sprawy często kończą się umorzeniem z powodu braku dowodów.

Z odpowiedzi udzielonej parlamentarzyście przez wiceminister zdrowia Katarzynę Kacperczyk wynika jednak, że resort zdrowia nie zamierza wdrożyć takiego rozwiązania.

UODO przeciwny kamerom dla ratowników

Ministerstwo Zdrowia wystąpiło w tej sprawie do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), a jego stanowisko było jednoznacznie negatywne.- W trakcie nagrywania obrazu i dźwięku za pośrednictwem kamery nasobnej będzie dochodzić do ujawnienia tajemnicy lekarskiej, a samo rejestrowanie obrazu i dźwięku przez osobę, która znajduje się w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia nie skutkuje zapewnieniem jej bezpieczeństwa – tłumaczy Katarzyna Kacperczyk. Dodaje, że pacjent i inne osoby obecne na miejscu zdarzenia musiałyby wyrazić zgodę na ich nagrywanie, a konieczność jej uzyskania opóźni pomoc medyczną. Ponadto w wielu sytuacjach – np. w przypadku osób nieprzytomnych, małoletnich, ubezwłasnowolnionych i z zaburzonym logicznym kontaktem – uzyskanie takiej zgody będzie niemożliwe.

- Dodatkowo użycie kamery może prowokować zachowania agresywne ze strony pacjentów lub świadków zdarzenia – podkreśla Katarzyna Kacperczyk.

Ratownicy medyczni nie będą mieli kamer, ale za to od 31 marca br. zostaną wyposażeni w kamizelki nożoodporne. Każdemu członkowi załogi ambulansu będzie przysługiwała jedna kamizelka. Od stycznia tego roku dysponenci zespołów ratownictwa medycznego mają też obowiązek zapewnić personelowi karetek dostęp do wsparcia psychologicznego. Pomoc psychologów obejmuje m.in. prewencję skutków stresów zawodowych oraz interwencje psychologiczne w sytuacjach kryzysowych.

Działania resortu zdrowia są konsekwencją serii poważnych incydentów i agresywnych zachowań wobec pracowników ochrony zdrowia, do których doszło w ubiegłym roku. Najbardziej tragicznym zdarzeniem była śmierć ratownika medycznego zaatakowanego nożem przez pijanego pacjenta podczas interwencji w Siedlcach w styczniu 2025 r.