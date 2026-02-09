Oto tekst z naniesionymi śródtytułami i pogrubieniami najważniejszych informacji, przy zachowaniu nienaruszonej treści oryginalnej:

Główny Urząd Statystyczny (GUS) ogłosił w poniedziałek, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2025 r. wyniosło 8903,56 zł. To oznacza wzrost o 8,82 proc. w porównaniu do wysokości tego wskaźnika w roku 2024, czyli 8181,72 zł. Oznacza to, że wysokość minimalnych wynagrodzeń w ochronie zdrowia, waloryzowanych co roku 1 lipca, także miałaby wzrosnąć o 8,82 proc.

Nowe stawki płac minimalnych dla medyków od 1 lipca

Pensja minimalna lekarza i dentysty ze specjalizacją, zgodnie z tzw. ustawą o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia, miałaby od 1 lipca wynieść 12 910,16 zł brutto; farmaceuty, fizjoterapeuty, pielęgniarki z tytułem magistra i specjalizacją – 11 485,59 zł brutto; lekarza i dentysty bez specjalizacji – 10 595,23 zł brutto; stażysty – 8 458,38 zł brutto.

Wynagrodzenie minimalne m.in. farmaceuty, fizjoterapeuty, diagnosty laboratoryjnego, pielęgniarki i położnej z wykształceniem na poziomie magisterskim, a także pielęgniarki, położnej po studiach I stopnia ze specjalizacją oraz pielęgniarki i położnej ze średnim wykształceniem i specjalizacją od 1 lipca miałoby wynieść 9 081,63 zł brutto.

Pensja minimalna m.in. fizjoterapeuty, pielęgniarki, położnej ze studiami I stopnia lub wykształceniem średnim, bez specjalizacji miałaby wynieść – 8 369,35 zł brutto. Natomiast opiekuna medycznego – 7 657,06 zł brutto. Wynagrodzenie minimalne niemedyków – w zależności od wymaganego wykształcenia – 8903,56 zł brutto (wykształcenie wyższe), 6944,78 zł brutto (wykształcenie średnie), 5787,31 zł brutto (wykształcenie poniżej średniego).

Plany Ministerstwa Zdrowia i szukanie oszczędności

W styczniu Ministerstwo Zdrowia przedstawiło stronie społecznej Trójstronnego zespołu do spraw ochrony zdrowia propozycję zmian w tzw. ustawie o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia. Propozycja MZ zakłada, że podwyżki pensji minimalnych miałyby wchodzić w życie w styczniu, a nie w lipcu, począwszy od 2027 r. Ponadto waloryzacja najniższych wynagrodzeń byłaby powiązana ze wskaźnikiem o niższej dynamice wzrostu.

Według ujawnionego w grudniu pisma MZ, przesunięcie waloryzacji wynagrodzeń minimalnych z lipca na styczeń, począwszy od 1 stycznia 2027 r., miałoby przynieść ok. 6 mld zł oszczędności w 2026 r. Przy uwzględnieniu zmiany dotyczącej mechanizmu waloryzacji koszt podwyżek wynagrodzeń minimalnych spadłby z ok. 10 mld zł do ok. 2,7 mld zł w 2027 r.

Prezydenckie weto i sytuacja finansowa NFZ

Prezydent Karol Nawrocki w grudniu podczas szczytu zdrowotnego zadeklarował, że nie zgodzi się na zablokowanie podwyżek pensji minimalnej dla pracowników medycznych.

Luka w finansowaniu leczenia w 2026 została oszacowana w ubiegłym roku przez MZ i NFZ na 23 mld zł. W 2025 r. roku zabrakło pieniędzy i rząd musiał wesprzeć NFZ dodatkowymi pieniędzmi. Dotacja budżetowa w 2025 r. wzrosła do blisko 33 mld zł z planowanych 18,3 mld zł. Wiceprezes NFZ Jakub Szulc w ubiegłorocznym wywiadzie dla PAP oszacował konsekwencje w 2025 r. obowiązywania ustawy o minimalnym wynagrodzeniu na 50 mld zł.