Do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej określającego stawki uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych. Po wejściu w życie tego rozporządzenia z wyrównaniem od 1 stycznia 2026 r. uposażenie zasadnicze we wszystkich grupach i dla wszystkich stopni wojskowych będzie wyższe. Dla starszych oficerów podwyżka wyniesie od 290 zł do 660 zł, a dla młodszych od 270 zł do 280 zł. Z kolei dla starszych podoficerów będzie to wzrost o 250 zł, a dla młodszych od 220 zł do 230 zł. Najniższy wzrost uposażenia przewidziany jest dla szeregowych – od 200 zł do 210 zł. Szeregowy będzie więc otrzymywał w tym roku uposażenie zasadnicze wynoszące 6,5 tys. zł brutto, a generał (tzw. czterogwiazdkowy) – czyli szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego – może liczyć na 22 610 zł brutto uposażenia zasadniczego.

- 10 zł różnicy między poszczególnymi stopniami demotywuje. A już z pewnością między korpusami szeregowych, podoficerów i oficerów różnica w uposażeniach powinna być znacząca. Tylko w ten sposób można zachęcić żołnierzy do ubiegania się o awans na wyższy stopień wojskowy – mówi gen. prof. Stanisław Koziej, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Ponadto według niego takie przepisy powinny być opracowywane w trakcie roku budżetowego, a nie w momencie, kiedy kwoty podwyżek są już ustalone.