W środę w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta odbyła się inauguracja IV edycji kampanii społecznej „Odwołuję, nie blokuję”. Celem zainicjowanej w 2022 r. przez Centrum Medyczne CMP akcji jest zwrócenie uwagi na rosnący problem nieodwoływanych wizyt lekarskich – zarówno w podstawowej opiece zdrowotnej, jak i w opiece specjalistycznej oraz planowych zabiegach.

Skala problemu: miliony straconych szans na leczenie

Dane na temat skali problemu w publicznym sektorze ochrony zdrowia, w ok. 40 specjalizacjach, zaprezentował prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak.

- Do połowy 2025 r. pacjenci nie odwołali 773 tys. - podał. - Oznacza to 773 tysiące osób, które mogły skorzystać z porady specjalisty, a niestety się to nie udało. Nieodwołana wizyta to stracona szansa na pomoc dla innego pacjenta. Z drugiej strony to ogromna odpowiedzialność po stronie placówek medycznych, które powinny zapewnić skuteczny kanał komunikacji z pacjentem i umożliwić odwołanie wizyty — podkreślił Filip Nowak. W 2024 r. nie odwołano 1,36 mln wizyt.

Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec podkreślił wsparcie dla placówek we wdrażaniu systemu umawiania i odwoływania wizyt. - Ale to placówki muszą zdiagnozować sytuację związaną z tym obszarem i wdrożyć adekwatne narzędzia i wielokanałowe udogodnienia do umawiania wizyt. Oczywiście także pacjenci muszą pamiętać o tym i wykazywać się solidarną postawą wobec innych osób, czekających na wizytę. Kluczowa jest więc z jednej strony odpowiedzialność osób zarządzających placówkami, z drugiej strony edukacja oraz solidarność wśród pacjentów - powiedział rzecznik.

Problem niewykorzystanych zarezerwowanych terminów u lekarzy ma pomóc rozwiązać centralna e-rejestracja. Od stycznia 2026 roku będzie dotyczyć kardiologii, profilaktyki raka piersi i profilaktyki raka szyjki macicy. Od 1 lipca 2026 roku system obejmie choroby naczyń, choroby zakaźne, endokrynologię, hepatologię, immunologię, mukowiscydozę, nefrologię, neonatologię, gruźlicę i choroby płuc. Ministerstwo Zdrowia chce, aby wszystkie świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej widniały w centralnej e-rejestracji najpóźniej od 31 grudnia 2029 roku.

Nowe przepisy: przypomnienia o wizytach i brak kar dla pacjentów

Według ustawy o rejestracji, która czeka na podpis prezydenta, na wizytę będzie można zapisać się przez Internetowe Konto Pacjenta lub bezpośrednio u świadczeniodawcy – osobiście, telefonicznie lub mailowo. System będzie przypominać o wizytach i umożliwiać ich odwoływanie, co ma ograniczyć liczbę niewykorzystanych wizyt.

Ustawa nie przewiduje kar dla pacjenta za nieodwołanie wizyty. Ale w takim przypadku pacjentowi przepada termin i trafia na koniec kolejki. Jeżeli odwoła wizytę, trafi na początek kolejki, bo brany będzie pod uwagę czas jego oczekiwania.(PAP)