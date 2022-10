Reklama

Kilkudziesięciominutowe opóźnienia lotów zdarzają się dość często. Samolot przechodził dłuższy przegląd techniczny, tankowanie przebiegało mniej sprawnie – norma. Bywa jednak, że takowe spóźnienie liczone jest w godzinach. Z nadzieją spoglądamy na monitor, który pokazuje czas spóźnienia – ale gdy tylko zbliża się moment, który wcześniej był deklarowany jako ten właściwy – od razu opóźnienie zostaje przedłużone. Stajemy się coraz bardziej nerwowi i rzadko kiedy zastanawiamy się, jakie prawa nam przysługują. Oto kilka z nich.

Jeśli lot opóźnia się dłużej niż 3 godziny, każdy pasażer ma prawo do odszkodowania w wysokości od 250 do 600 euro. Wszystko zależy od długości lotu, na który oczekuje podróżny.

Jeśli lot jest opóźniony dłużej niż 5 godzin, każdy pasażer ma prawo do zwrotu pieniędzy za bilet.

Jeśli lot opóźnia się tak długo, że podróżny potrzebuje noclegu – wtedy linie lotnicze zobowiązane są pokryć koszty hotelu oraz transportu z/oraz na lotnisko.

W przypadku każdego opóźnienia pasażerom przysługuje prawo do darmowego posiłku i napojów.

Kiedy można ubiegać się o odszkodowanie za opóźniony lot?

Odszkodowanie za opóźniony lot przysługuje wszystkim pasażerom w chwili, kiedy do takiego opóźnienia dojdzie. Domagać się wypłaty można zatem nawet na drugi dzień, po zaistniałej sytuacji. Należy jednak pamiętać, aby wszystkie przesłanki do otrzymania odszkodowania zostały spełnione. Co więcej, czas opóźnienia, który jest wymagany do otrzymania odszkodowania, musi się zgadzać co do minuty. W przeciwnym razie nasz wniosek zostanie odrzucony, a my tylko stracimy czas.

Jakiej wysokości odszkodowanie przysługuje w przypadku opóźnienia lotu?

Jak wynika z Rozporządzenia (WE) NR 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 roku, osobom, których lot został opóźniony, przysługuje odszkodowanie w wysokości:

250 EUR dla wszystkich lotów o długości do 1 500 kilometrów;

400 EUR dla wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1 500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości od 1 500 do 3 500 kilometrów;

600 EUR dla wszystkich innych lotów niż loty określone wyżej.

Jeśli pasażerom zaoferowano zmianę planu podróży, której czas nie przekracza planowego czasu pierwotnie zarezerwowanego, przewoźnik lotniczy może pomniejszyć odszkodowanie o 50%. Szczegóły dotyczące pomniejszeń odszkodowania znajdują się w rozporządzeniu.

W jakiej formie otrzymamy odszkodowanie z opóźniony lot?

Pieniądze za opóźniony lot możemy otrzymać w kilku formach. Najpopularniejszym jest przelew elektroniczny na wskazany rachunek bankowy oraz gotówka. Za zgodą poszkodowanego, pieniądze mogą być również przekazane w formie czeku lub bonów na kolejne podróże.

Kiedy nie otrzymamy odszkodowania za opóźniony lot?

Aby uzyskać odszkodowanie z tytułu opóźnionego lotu, wina musi wynikać z tytułu przewoźnika. Do takich sytuacji nie zalicza się m.in. strajków pracowników lotniska, złych warunków atmosferycznych czy też inne zdarzenia losowe np. wybuch wulkanu.

Warto też wspomnieć o sytuacji, gdy przewoźnik nie jest zarejestrowany w UE, wtedy również nie przysługuje nam prawo do odszkodowania.

Jak uzyskać odszkodowanie za opóźniony lot?

Aby uzyskać odszkodowanie za opóźniony lot, należy złożyć wniosek w tej sprawie na stronie przewoźnika. Zdarza się, że nie jest to wcale takie łatwe. Przewoźnicy bowiem często zamieszczają informacje o odszkodowaniach w "najciemniejszym" miejscu na stronie. Wszystko tylko po to, aby zniechęcić pasażerów do ich składania.

Na rynku istnieją również firmy, które świadczą usługi w tym zakresie. Jeśli stwierdzimy, że sami nie jesteśmy w stanie rościć o odszkodowanie, możemy (oczywiście za stosowną opłatą) zlecić to firmie, która się tym zajmuje „zawodowo”.

Spóźnienie samolotu, to nie tylko problematyczna sytuacja dla pasażerów, ale także dla przewoźnika. Jeśli zachodzi z jego winy, może doprowadzić do kosztownych konsekwencji. Jako pasażer, warto znać swoje prawa, by móc z nich korzystać. Są one ściśle określone w rozporządzeniu, oczywiście tylko w chwili, gdy podróżujemy w granicach Unii Europejskiej. Może przysługiwać nam nie tylko odszkodowanie, ale również nocleg, czy wyżywienie. Gdy znajdziemy się w takiej sytuacji, możemy zasięgnąć informacji od lotniska, lub… wrócić do tego artykułu.