Spakowanie się do samolotu to rzecz, która mogłaby się wydawać prozaiczna. Niewiele osób jednak zdaje sobie sprawę, że niewłaściwe, może przyczynić się do wielu komplikacji, a nawet problemów prawnych.

Kilka rad dla osób, które planują podróż samolotem: 1. Rozmiar bagażu Zacznijmy od podstawowej rzeczy jaką jest rozmiar bagażu. Każda linia lotnicza posiada swoje własne zasady dotyczące wymiarów i wagi. Są one bardzo zbliżone i różnią się często niewielkimi wartościami. Większość jednak rozróżnia dwa podstawowe typy: bagaż podręczny oraz bagaż rejestrowany. bagaż podręczny Jeszcze całkiem niedawno bagażem podręcznym, który mogliśmy wnieść na pokład była standardowa walizka kabinowa. Kilka lat temu najpopularniejsze linie lotnicze ograniczyły ten typ bagażu do standardowej aktówki / damskiej torebki (o średnich wymiarach 40x25x20 cm). Uniemożliwiło to wielu osobom spakowanie się na tzw. city break. Za dodatkowy mały bagaż, który wcześniej był w standardzie, trzeba obecnie uiścić stosowną opłatę. Reklama Bardzo ważne jest, aby bagaże zgadzały się z wymiarami prezentowanymi na stronach przewoźników i w konsekwencji mieściły się w metalowych „kontenerkach” umieszczanych na lotniskach. Obsługa przy odprawie może poprosić, by umieścić bagaż w formie odpowiadającej wymaganym wymiarom. Jeśli nasz pakunek się tam nie zmieści, może czekać nas niemiła niespodzianka w postaci dodatkowej opłaty uiszczanej na lotnisku. Niestety, kwoty te nie są już tak atrakcyjne, jak na stronach internetowych. Często na miejscu przewoźnicy wymagają opłaty kilkukrotnie wyższej niż na stronie – co niestety jest zgodne z ich regulaminem. Wtedy pozostaje nam jedynie uiścić dodatkową opłatę lub… zostawić bagaż na lotnisku. bagaż rejestrowany Ta forma bagażu jest zdecydowanie wygodniejsza, ale także kosztuje więcej. W tanich liniach lotniczych często koszt bagażu rejestrowanego jest równy kwocie, w jakiej został zakupiony bilet. Często nawet go przewyższając. Cóż.. na czymś linie muszą zarobić. Bagażu rejestrowanego nie musimy jednak ze sobą nosić. Zostaje on nadany w punkcie nadawania bagażu i odebrany dopiero po wylądowaniu. Jak to się mawia? Za wygodę.. trzeba płacić. Przykładowe wymiary bagażów w popularnych liniach lotniczych: RYANAIR WIZZAIR LOT LUFTHANSA easyJET BAGAŻ PODRĘCZNY 40X25X20 cm 40X30X20 cm suma wymiarów nieprzekraczająca 118 cm suma wymiarów nieprzekraczająca 158 cm 45x36x20 cm BAGAŻ REJESTROWANY Waga do 32 kgMaksymalne wymiary 81x119x119 cm Waga do 32 kgMaksymalne wymiary 149x119x171 cm Waga do 32 kgW zależności od klasy i kierunku lotu Waga do 23 kgSuma wymiarów do 158 cm Waga do 32 kgSuma wymiarów do 275 cm 2. Przewożenie zwierząt Nie każdy wie, że w podróży samolotem wraz z nami mogą podróżować zwierzęta. Poza dodatkowymi opłatami, które w tym przypadku również nie są niskie, musimy pamiętać o kilku formalnościach. Najważniejszą z nich jest paszport dla psa i potwierdzenia badań / szczepień, które obowiązują w kraju docelowym. Ponadto dodatkowym wymogiem jest zaczipowanie zwierzęcia. Nasz dodatkowy pasażer będzie transportowany w specjalnym transporterze, który musimy ze sobą zabrać. Jeśli transporter nie spełnia warunków określonych w IATA Live Animals Regulations – przewoźnik ma prawo odmówienia zabrania zwierzęcia na pokład. Miejsce przewozu jest zależne od wagi i wielkości zwierzaka. Może być ono przewożone na pokładzie lub pod pokładem w luku bagażowym, a także jako CARGO. Uwaga: Tanie linie lotnicze często nie oferują możliwości przewozu zwierząt (oprócz psów przewodników i towarzyszących). Warto przed podróżą upewnić się czy dany przewoźnik oferuje takie usługi Wakacje pod namiotem. Jak się do nich przygotować? Zobacz również 3. Płyny w samolocie Płyny są dozwolone, zarówno w bagażu podręcznym, jak i rejestrowanym. Podlegają jednak szczególnym regulacjom w kwestii ich przewożenia. W bagażu podręcznym mamy możliwość przewiezienia maksymalnie 1 litra płynu, który musi być „poporcjowany” w pojemnikach o pojemności 100 ml. Wszystkie pojemniki muszą być umieszczone w przezroczystej torebce strunowej. Takowe opakowanie możemy nabyć na lotnisku (często bezpłatnie). Co ważne, opakowania, które przekraczają określony limit, będą wyrzucone przy odprawie – nawet gdy w ich wnętrzu będzie znajdować się odmierzone 100 mililitrów. Zasady są uregulowane przez rozporządzenie Komisji Europejskiej 246/2013. W przypadku, gdy udajemy się poza kraje Unii Europejskiej, należy zapoznać się z zasadami panującymi w poszczególnych państwach. Dodatkowo na pokład samolotu można zabrać ze sobą płyny, które zostały zakupione w strefie wolnocłowej i zostały zapakowane w odpowiedni sposób. W bagażu rejestrowanym jedynym ograniczeniem płynów jest waga wykupionego bagażu. Często nie może ona przekraczać 32 kilogramów. Należy jednak pamiętać, że w przypadku przewożenia płynów alkoholowych ograniczenia nakładają także państwa, a nie linie lotnicze. Warto zapoznać się z zasadami panującymi w kraju docelowym. Oczywiście na pokład samolotu nie można zabierać płynów, które uznawane są za szczególnie niebezpieczne. Należą do nich m.in. substancje łatwopalne, chemiczne oraz toksyczne. Zabieranie ze sobą takich płynów jest surowo zabronione. 4. Co z jedzeniem? W przypadku jedzenia teoretycznie nie ma żadnych ograniczeń stosowanych przez linie lotnicze. Oczywiście zdarzają się wyjątki, jak np. w Azji – zakazane jest przewożenie duriana – czyli strasznie śmierdzącego owocu. W tym jednak przypadku ponownie zachęcamy do zapoznania się z zasadami panującymi w kraju docelowym dotyczącymi wwożenia na dane terytorium konkretnych artykułów spożywczych. 5. Rzeczy, których nie można przewozić Niezależnie od linii lotniczych istnieją rzeczy, których absolutnie nie możemy zabrać ze sobą w podróż samolotem. Podyktowane jest to zazwyczaj środkami bezpieczeństwa, a nie regulacjami konkretnych linii lotniczych. I tak, zabronione jest wnoszenie na pokład: noży / nożyczek – których ostrze przekracza 6 cm. Co ciekawe, nawet gdy ostrze potencjalnie jest krótsze, to kontroler ma prawo zatrzymać przedmiot podczas kontroli, jeśli uzna go za niebezpieczny,

– których ostrze przekracza 6 cm. Co ciekawe, nawet gdy ostrze potencjalnie jest krótsze, to kontroler ma prawo zatrzymać przedmiot podczas kontroli, jeśli uzna go za niebezpieczny, przedmiotów i substancji niebezpiecznych – zaliczamy do nich wszelkiego rodzaju płyny (o których mowa wyżej), materiały wybuchowe (tj. fajerwerki, proch itp.), źródła ognia,

– zaliczamy do nich wszelkiego rodzaju płyny (o których mowa wyżej), materiały wybuchowe (tj. fajerwerki, proch itp.), źródła ognia, urządzeń, które w przeszłości stanowiły zagrożenie – m.in. smartfon Samsung Galaxy Note 7 oraz 15-calowe komputery MacBook Pro – te miały problemy z samozapłonem baterii i zostały objęte akcją gwarancyjną,

– m.in. smartfon Samsung Galaxy Note 7 oraz 15-calowe komputery MacBook Pro – te miały problemy z samozapłonem baterii i zostały objęte akcją gwarancyjną, wszelkich urządzeń i przedmiotów, które zagrażają życiu lub zdrowiu podróżnych – linie lotnicze wymieniają tu m.in. pałki, kije, paralizatory ale również wkrętarki, piły, śrubokręty, dłuta – oraz tak trywialne rzeczy jak żyletki do golenia. Przedmiotów na listach zakazanych jest dużo więcej. W sytuacji, gdy mamy wątpliwości, czy dany przedmiot możemy ze sobą zabrać, najlepiej sprawdzić to na stronie internetowej przewoźnika lub zadzwonić na infolinię. 6. Uważajmy na „pamiątki” z wakacji Wracając z wakacji należy zwrócić uwagę na to, co ze sobą zabieramy. Często pamiątka, która wydaje się nam atrakcyjna, w rzeczywistości może stanowić ogromny problem. Tak jest np. z rafami koralowymi, które czasem turyści zabierają ze sobą z Egiptu. Za przewożenie takiej „pamiątki” grozi odpowiedzialność karna, o czym wielu „wakacjowiczów”, mimo częstych kampanii informacyjnych, nie ma zielonego pojęcia. Kilka rad dla osób, które planują podróż samolotem: wymiary bagażów niekiedy ulegają korektom, warto przed podróżą sprawdzić ich wymiary, aby nie rozczarować się na lotnisku,

nie w każdej linii lotniczej można zabrać ze sobą zwierzę, a jeśli można to wiąże się to z wieloma formalnościami,

przewożenie płynów ma swoje określone zasady, których należy przestrzegać,

jedzenie można przewozić bez ograniczeń, ale są wyjątki,

istnieje lista przedmiotów zakazanych do przewożenia samolotem, tej trzeba surowo przestrzegać – nie ma wyjątków,

