Po pierwsze sprawdź bagaż

Reklama

Ta zasada jest chyba najważniejsza. Przed samym wylotem należy dokładnie sprawdzić bagaż podręczny i to, co chcemy w nim przewieźć. Zdarza się, że za torbę, którą zabieramy ze sobą na pokład, robi plecak, którego używamy na co dzień. Gdzieś w „najciemniejszej” kieszeni znajduje się kilka rzeczy, których absolutnie nie możemy wnieść na pokład samolotu. Gdy spakujemy się do niego, to w konsekwencji nasz bagaż zostanie bardzo dokładnie przeszukany, a my możemy zostać poproszeni na kontrolę osobistą. I po co nam to?

Kontrola bezpieczeństwa to obowiązek

Reklama

Należy pamiętać, że kontrola bezpieczeństwa jest obowiązkowa. Nie możemy jej ominąć, a co najważniejsze nie starajmy się tego robić. Wszelkie próby przedostania się na drugą stronę w inny sposób zakończą się fiaskiem, a my poprzez ten incydent będziemy bardziej obserwowani przez obsługę lotniska lub całkowicie wyproszeni poza jego teren.

Sprawdzenie bagażu bez kolejek

Reklama

Wiele lotnisk oferuje kontrolę bezpieczeństwa bez kolejek tzw. fast trak. Nie ma nic gorszego niż obserwowanie zestresowanych podróżnych, czekając na swoją kolej. Te negatywne emocje często przenikają także na nas, a wtedy zapomnimy o ważnych aspektach bezpieczeństwa, o których przypominaliśmy sobie dzień wcześniej. Aby tego uniknąć, warto sprawdzić, czy zakupiony przez nas bilet oferuje taką opcję, lub jeśli bardzo nam zależy, czy jest możliwość jej wykupienia.

Kontrola bezpieczeństwa, krok po kroku

Nadchodzi moment, gdy dochodzimy do końca kolejki lub rozpoczynamy odprawę bez niej. Stajemy oko w oko z kontrolerem i… no właśnie, co wtedy? Mimo że każde lotnisko może posiadać swoje odmienne procedury, to większość z nich wygląda tak samo. Opiszemy je w kilku krokach:

KROK 1: Połóż wszystkie wymagane przedmioty na taśmie

Obowiązkiem pasażera jest umieszczenie wszystkich przedmiotów na taśmie bezpieczeństwa. Zalicza się do nich m.in. płaszcz (lub inne okrycie wierzchnie), wszelkiego rodzaju szaliki/chusty, laptop oraz telefon komórkowy, pasek od spodni, portfel, zegarek. Warto więc ubrać się wygodnie, aby nie mieć problemu ze zdjęciem ubrania czy dodatków. Odłóżmy tam również biżuterię, którą mamy na sobie. W czasie podróży samolotem można zrezygnować z jej noszenia lub ograniczenie błyskotek do całkowitego minimum. Przeszukajmy dokładnie wszystkie kieszenie, czy na pewno nie zawieruszyła się nigdzie żadna przypadkowa moneta. Wprawdzie nie jest to wymagane, ale po co mamy „zapiszczeć” na bramce?

KROK 2: Współpracuj z kontrolerami

Pamiętaj, że kontrola bezpieczeństwa przeprowadzana jest po to, aby każdy z podróżnych mógł czuć się bezpiecznie. Jeśli zostaniesz poproszony o zdjęcie butów podczas przechodzenia przez bramkę (czasem jest taki wymóg) – zrób to. Nie wdawaj się w zbędne dyskusje, że na innych lotniskach nie musiałeś tego robić. Szczytem głupoty jest również prawienie żartów, które miałyby naruszać w jakikolwiek sposób bezpieczeństwo. W takim przypadku możemy być prawie pewni, że nasza kontrola przebiegnie w niestandardowy sposób. Oczywiście mało przyjemny.

KROK 3: Wyjmij wymagane rzeczy z bagażu podręcznego

Na lotniskach panuje wymóg, aby podczas kontroli bezpieczeństwa wyjąć z bagażu podręcznego elektronikę, płyny, kremy i leki. Te w postaci płynnej i półpłynnej muszą znajdować się w pojemnikach o maksymalnej pojemności 100 ml i ograniczające się w całkowitej objętości 1 litra. Przepisy to przepisy i na nic zda się tłumaczenie, że dana buteleczka ma 100 ml, jeśli nie będzie fabrycznie oznaczona. Wtedy prawdopodobieństwo, że nasz ulubiony perfum wyląduje w koszu, jest bardzo duże. Podczas kontroli, w przypadku przewożenia leków na receptę lub ze wskazaniem, należy przedstawić kontrolerom odpowiedni dokument, który upoważnia nas do posiadania i przewozu tych substancji.

KROK 4: Spokojnie przejdź przez bramkę

Zanim jednak to nastąpi, obserwuj celnika za skanerem. To on przekaże Ci czytelną informację, że właśnie w tej chwili powinieneś przejść przez bramkę. Jeśli wykonałeś wszystkie powyższe kroki, nie zapiszczałeś na bramkach i nie przewozisz nic podejrzanego, zabierasz swój przeskanowany bagaż i na tym kończy się kontrola. Jeśli jednak przy przechodzeniu bramka wydała dźwięk, to wiedz, że coś się dzieje. Ale… nie ma co panikować. Może zapomniałeś zdjąć pasek, albo twoje buty mają metalowe sprzączki. Wtedy celnik może prześwietlić Cię przenośnym skanerem. Dodatkowo możesz zostać poddany kontroli na środki zabronione. Celnicy specjalnym papierkiem badają twoje ubranie oraz bagaż. Jeśli nie zmieni on swoje zabarwienia - jesteś czysty, jeśli jednak będzie inaczej - powinieneś wiedzieć, o co chodzi.

KROK 5: Dodatkowa kontrola (podpunkt dla "chętnych" lub przeprowadzona rutynowo*)

Po tym gdy zapiszczysz na bramce, celnik poprosi Cię o podeście na bok i ustanie w wyznaczonym miejscu. Przed rozpoczęciem skanowania wskaże, aby stanąć w rozkroku oraz rozłożyć ręce na boki (potocznie nazywana pozycją „pajaca”). W trakcie procedury dowiesz się, co spowodowało ten przeraźliwy dźwięk podczas przechodzenia przez bramkę. Jeśli nic więcej nie będzie wzbudzało podejrzeń, jesteś wolny. Jeśli jednak celnicy będą bardziej podejrzliwi, to czeka Cię kontrola osobista.

KROK 6: Kontrola osobista (podpunkt dla jeszcze bardziej "chętnych"*)

To ostatni z kroków, który może nas czekać podczas kontroli bezpieczeństwa na lotnisku. Nie jest on standardową procedurą, ale jeśli przestrzegamy wszystkich przepisów, to nie mamy się czego obawiać. Wszystkie czynności dokonywane przez celników są zgodne z prawem i zostały zawarte w ustawie z dnia 03.07.2002 r. – Prawo lotnicze (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1970 ze zm.). Kontrola osobista stanowi niejako przeszukanie i sprawdzenie, czy na pewno nie przewozimy nic nielegalnego. W przypadku takiej kontroli możemy być poproszeni do osobnego pomieszczenia, gdzie zostanie przeprowadzona. Aby kontroli tej dokonywała osoba o innej płci, zgodę na to musi wyrazić osoba kontrolowana. W takim wypadku kontrolerzy, aby przeprowadzić rewizję odzieży wierzchniej, poproszą o rozebranie się do bielizny. Nie zawsze kontrola ta wygląda tak restrykcyjnie i czasem odbywa się tylko poprzez ręczne przeszukanie.

Po przejściu kontroli bezpieczeństwa pozostaje nam tylko zabrać ze sobą wszystkie rzeczy. Zdarza się, że po przeszukaniu musimy się wtedy ponownie spakować, znaleźć bramkę odlotów oraz w spokojnej atmosferze odpocząć przed wylotem. W tym czasie również możemy dokonać zakupów w sklepach bezcłowych i w razie perturbacji podczas kontroli bezpieczeństwa, wyciągnąć wnioski przed kolejnymi lotami.

Standardowe kontrola bezpieczeństwa trwa około 30 minut. Należy jednak pamiętać, że często tworzą się duże kolejki i czas ten może się wydłużyć. Planując podróż, warto posiadać margines czasowy, który pozwoli nam w spokoju poczekać na swoją kolej. Opisane procedury zawsze wyglądają podobnie. Jeśli pierwszy raz przerobimy ją bardzo dokładnie, to już tak naprawdę nic nie jest w stanie nas zaskoczyć. A dobrze wykształtowane nawyki pomogą nam w bezproblemowych kontrolach podczas następnych lotów.