Prawie 47 mld zł – tyle w 2024 r. wydali cudzoziemcy w naszym kraju. To wzrost o ponad 5 proc. Jeszcze szybciej rośnie kwota, jaką to Polacy wydają za granicą – w zeszłym roku było to 31,1 mld zł, o 12,9 proc. więcej w skali roku.

Jak podają statystycy, najwięcej obcokrajowcy wydają w Polsce na towary nieżywnościowe, a także na usługi. W dalszej kolejności mamy zaś żywność i napoje bezalkoholowe.

Jeśli chodzi o nasze wydatki za granicą, to z kolei dominują usługi, a tzw. towary nieżywnościowe są dopiero na drugim miejscu.

W 2024 r. granicę Polski przekroczyło łącznie 286,4 mln osób. Ruch graniczny ze strony cudzoziemców był o 0,6 proc. niższy niż rok wcześniej, a ruch ze strony Polaków wyższy o 1,9 proc.

Wydatki Ukraińców w Polsce? Aż 7 mld zł w zeszłym roku

GUS podał, także, że w zeszłym roku wydatki Ukraińców w Polsce wyniosły 7 mld zł, co jest nieznacznym spadkiem (o 63 mln zł) względem roku 2023. Sam „mały ruch graniczny” ze strony Ukrainy wygenerował 305,3 mln zł w zeszłym roku, co jednak jest drastycznym spadkiem w porównaniu do lat sprzed wojny rosyjsko-ukraińskiej.

Przykładowo, w roku 2018 r. mały ruch graniczny ze strony Ukrainy wygenerował 1,8 mld zł, a w 2016 r. – 2,9 mld zł.

Z kolei ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar powiedział na antenie RMF FM, że Ukraińcy zasilili budżet Polski – poprzez wkład do polskiej gospodarki - kwotą 15 mld zł. Nie sprecyzował jednak o jaki zasięg czasowy chodziło.