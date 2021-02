Otwarte hotele i wyciągi w Szwajcarii

W Szwajcarii zarówno hotele jak i wyciągi działają w reżimie sanitarnym, natomiast bary i restauracje – również te działające na stokach – serwują napoje i posiłki jedynie na wynos.

Na stokach narciarskich obowiązuje konieczność zasłaniania nosa i ust maseczkami chirurgicznymi lub maskami FFP2. Należy mieć na uwadze, że nie jest wystarczające zakrycie twarzy narciarską kominiarką, wysokim kołnierzem czy chustką. Pracownicy obsługujący wyciągi narciarskie często zwracają uwagę użytkownikom na konieczność przestrzegania przepisów sanitarnych – niedostosowanie się do nich może być podstawą do odebrania zakupionego karnetu narciarskiego.

Należy pamiętać, że w Szwajcarii obowiązuje zakaz gromadzenia się w grupach więcej niż 5 osób.

Podróż do Szwajcarii. Co z kwarantanną?

Polska nie znajduje się aktualnie (stan na 16 lutego 2021 r.) na szwajcarskiej liście państw i regionów wysokiego ryzyka. Oznacza to, że osoby przyjeżdżające do Szwajcarii z Polski (jeśli w ciągu ostatnich 10 dni nie przebywały w żadnym z państw lub regionów z listy) nie muszą poddawać się kwarantannie.

Przylot samolotem do Szwajcarii

Jeśli masz zamiar przylecieć do Szwajcarii samolotem, musisz przed wejściem na podkład okazać negatywny wynik testu PCR wykonanego w ciągu ostatnich 72 godzin oraz wypełnić specjalny elektroniczny formularz wjazdowy. Co szczególnie istotne, obowiązek ten dotyczy pasażerów przylatujących ze wszystkich państw, również tych spoza listy państw i regionów wysokiego ryzyka, w tym także pasażerów przylatujących do Szwajcarii z Polski.

Przyjazd do Szwajcarii samochodem osobowym

W tym przypadku zasady są nieco inne, niż podczas podróży samolotem. Jeśli w ciągu ostatnich 10 dni nie przebywaliśmy w żadnym państw lub regionów ze szwajcarskiej listy wysokiego ryzyka, przekraczanie granicy samochodem osobowym odbywa się bez konieczności spełniania żadnych dodatkowych wymogów. Jeśli przekraczamy granicę w miejscu, gdzie obowiązują opłaty za korzystanie z dróg, będziemy musieli jedynie zapłacić 40 CHF za winietę na rok 2021 – w Szwajcarii w sprzedaży są bowiem jedynie winiety całoroczne.

Przyjazd do Szwajcarii autokarem lub pociągiem

Jeśli zdecydujemy się na podróż do Szwajcarii autokarem lub pociągiem, podczas przekraczania granicy konieczne będzie wypełnienie specjalnego elektronicznego formularza wjazdowego. Jest on dostępny pod tym adresem. Wybierając te środki tarnsportu, nie jest koniecznie okazywanie negatywnego testu PCR. Nie podlegamy też pod obowiązek odbywania kwarantanny.