Podróżowanie w czasie panującej pandemii COVID-19 wymaga zapoznania się z obowiązującymi przepisami epidemicznymi w konkretnych krajach. Przepisy te aktualnie zmieniają się bardzo często, gdyż są reakcją między innymi na aktualny poziom zakażeń na danym obszarze.

Osoby planujące wyjazd za granicę na narty muszą wziąć pod uwagę takie kwestie jak: obowiązek obywania kwarantanny po przyjeździe do kraju pobytu lub po powrocie do Polski, obowiązek przedstawienia pozytywnego testu na COVID-19 czy zasady funkcjonowania samych ośrodków narciarskich i bazy noclegowej.

UWAGA! Artykuł będzie aktualizowany. Informacje znajdujące się poniżej są zgodne ze stanem prawnym na 11 stycznia 2021 r.

Szwajcaria

Działające wyciągi: TAK

Działająca baza noclegowa: TAK

Czy trzeba przedstawić pozytywny test na COVID-19? NIE

Obowiązek kwarantanny po przyjeździe do Szwajcarii z Polski? NIE

Obowiązek kwarantanny po powrocie ze Szwajcarii do Polski?

NIE – jeśli podróżujesz samochodem ;

; TAK – jeśli podróżujesz transportem zbiorowym. Zgodnie z treścią rozporządzenia, obowiązek odbywania kwarantanny po przyjeździe do Polski transportem zbiorowym funkcjonuje do 17 stycznia 2021 r.

Szwecja

Działające wyciągi: TAK

Działająca baza noclegowa: TAK

Czy trzeba przedstawić pozytywny test na COVID-19? NIE

Obowiązek kwarantanny po przyjeździe do Szwecji z Polski? NIE

Obowiązek kwarantanny po powrocie ze Szwecji do Polski?

NIE – jeśli podróżujesz samochodem ;

; TAK – jeśli podróżujesz transportem zbiorowym. Zgodnie z treścią rozporządzenia, obowiązek odbywania kwarantanny po przyjeździe do Polski transportem zbiorowym funkcjonuje do 17 stycznia 2021 r.

Słowacja

Od 1 stycznia do 24 stycznia wszystkie ośrodki narciarskie na Słowacji pozostają zamknięte. W tym okresie zamknięta jest także baza hotelowa.

Austria

W Austrii do 24 stycznia 2021 r. obowiązuje lockdown – nie funkcjonuje baza hotelowa dla turystów. Jeśli chodzi o działanie wyciągów, decydują o tym niezależnie poszczególne landy. Na terenie wyciągów narciarskich obowiązuje wymóg zasłaniania ust i nosa maską FFP2.

Czechy

W Czechach obowiązuje aktualnie stan wyjątkowy i piąty poziom zabezpieczenia epidemicznego. Stoki narciarskie pozostają zamknięte do 22 stycznia 2021 r. W Czechach obowiązuje również zakaz opuszczania domów w godzinach 21:00 – 5:00.

Włochy

Ośrodki narciarskie we Włoszech, zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia, pozostają zamknięte do 17 stycznia 2021 r. Z infrastruktury mogą korzystać jedynie zawodnicy. We Włoszech w godzinach 22:00 – 5:00 obowiązuje godzina policyjna. W Południowym Tyrolu zaczyna się ona o godz. 20:00.

Francja

We Francji ośrodki narciarskie są zamknięte od 29 października 2020 r. Francuski rząd nie podjął jeszcze decyzji dotyczącej ponownego uruchomienia wyciągów.