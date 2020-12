Budowa tunelu wystartowała z dużym opóźnieniem i nie ma już szans, by zakończyć roboty w terminie zapisanym w kontrakcie, czyli w grudniu przyszłego roku. Do poślizgu przyczyniła się przede wszystkim upadłość głównego wykonawcy – firmy Energopol Szczecin. Ponad rok temu rolę lidera konsorcjum przejęła firma PBDiM i to ona odpowiada teraz za całą inwestycję. Jeszcze zimą pochodzący z Łodzi wicepremier Piotr Gliński liczył, że opóźnienie sięgnie najwyżej sześciu miesięcy. Teraz wiadomo już, że roboty przedłużą się przynajmniej o rok. Jak się dowiedzieliśmy, szykowany jest aneks do umowy , który zakłada zakończenie inwestycji do końca 2022 r. Termin ten można uznać za optymistyczny, bo budowa w ciągu dwóch lat głębokich stacji w gęsto zabudowanej części miasta będzie nie lada wyzwaniem.