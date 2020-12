Pierwsze kredyty i leasing z niskimi ratami wprowadził na rynek już siedem lat temu Volkswagen Financial Services. Możliwość spłacania za samochód rat czasem nawet o połowę niższych niż przy klasycznym leasingu oraz zagwarantowany zwrot auta na koniec umowy , to odpowiedź na rosnące ceny pojazdów – według Instytutu Samar w porównaniu do danych sprzed roku obecnie musimy zapłacić za samochód średnio o ponad 10 proc. więcej.